Theresa May presenta su plan B para el Brexit

México.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en un tuit que el gobierno ya se encuentra construyendo y renovando algunas secciones del muro fronterizo, asegurando que el costo es mucho menor de lo que sus antecesores pensaban.

“Construir, después de todo, es lo que mejor hago, incluso cuando el dinero no está disponible!”, presumió el presidente.

Don’t forget, we are building and renovating big sections of Wall right now. Moving quickly, and will cost far less than previous politicians thought possible. Building, after all, is what I do best, even when money is not readily available!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 20, 2019