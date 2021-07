Guerrero. Análisis.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI), en Guerrero no tiene otra opción más que cambiar para sobrevivir, para hacerlo deberá deshacerse de todo el lastre que le ha generado estigmatización y rechazo durante los últimos años. La pregunta es si el otrora partido en el poder tiene la voluntad y tiene con qué para cambiar.

El PRI ya no tiene tiempo para más simulación, ya no tiene tiempo para seguirse autoengañando, para seguir apostando a figuras del pasado oprobioso, del pasado ruin. El PRI debe entender que hay una nueva generación de ciudadanos más escépticos, más críticos, más demandantes. Una sociedad de la inmediatez, de la sobreinformación que ya no se traga fácilmente cualquier cuento.

Estigmatizado un día sí y otro también por el presidente López Obrador por actos de corrupción, el PRI para revivir debe dejar sin motivo al presidente y a Morena. Está obligado a revertir el efecto de la escuela de la corrupción a sus adversarios e imitadores de los otros partidos.

El PRI es mucho más que un puñado de corruptos, pero tiene que saber venderse, ¿cómo hacerlo?, ese es el punto, se requiere pensadores creativos, se requiere voluntad, pero sobre todo, se requiere que comiencen por aceptar sus errores, sin autoreconocimiento no hay cambio creíble, pero hay que saber hacerlo, porque si no, tampoco eso basta.

En el PRI, al menos en el PRI Guerrero, no se ve por ningún lado que existan esos pensadores políticos creativos, tampoco en ningún otro partido. Lo que se ve son a los mismos de siempre haciendo lo mismo de siempre. Administrando la mediocridad y los formulismos retóricos aprendidos.

Por ejemplo, uno de los errores más torpes cometidos por el PRI, durante la pasada campaña electoral, fue andar paseando en cada evento a personajes vinculados a con la corrupción más oprobiosa e indignante, y con los periodos más ruines de la historia reciente de Guerrero, estos son Rubén Figueroa, René Juárez y Manuel Añorve. Estos tres políticos son los responsables de la derrota de Mario Moreno, primero por lo que representan y segundo, porque lo traicionaron. Manuel Añorve puede decir mucho sobre ese tema.

Otro de los errores, fue pretender vender como modelo de éxito el fracasado, corrupto y mediocre gobierno de Héctor Astudillo. Pretender creer que no es un gobierno fracasado, que no es un gobierno corrupto, es como creer que los votos que sacó Ricardo Astudillo para ser diputad local fueron ganados limpiamente. Ese tipo de conductas y de actos es lo que tiene al PRI en terapia intensiva.

Entonces, de seguir como va, de continuar en esta línea autosuicida, en esta línea de simulación, y autocomplacencia, creyendo, como dijo Mario Moreno, que el PRI sacó casi 600 mil votos en esta elección, y creer que todos esos votos fueron de gente convencida con el partido, es pasarse de ingenuos es mentirse así mismos. En este momento, ninguno de esos ciudadanos puede decir libremente un solo motivo suficientemente creíble de por qué votó por el PRI. Ninguno se siente orgulloso.

Una de las cosas que deben preocupar a los líderes del PRI, es que la gente no tiene un solo motivo para votar por ese partido. El problema del PRI, es la falta de credibilidad. Es el engaño y la simulación. Entonces para volver a vivir debe comenzar por despojarse de las causas que generan esos problemas. De todas esas figuras que huelan a corrupción. Esto significa, sin más explicaciones, tirar el lastre. Despojarse de todo el pasado ruin. Convertirse en una verdadera oposición. No solapar la corrupción, exigir cuentas claras, no solo a la oposición, sino a sus propios gobiernos. Sólo entonces habrá motivos.

Entonces, esos líderes del PRI como Mario Moreno o Ricardo Taja que hoy buscan la dirigencia estatal, lo primero que deben hacer es demostrar que pueden cambiar al PRI; demostrar que el PRI no es ese partido de lacras y corruptos; ser capaces de señalar la corrupción del partido en el poder, sin miedo de que se les revierta; demostrar que el PRI es un partido socialmente útil; un partido más ciudadano. El PRI solo tiene tres años para cambiar, si pierden el tiempo en marrullerías, si dejan que la inercia, lo viejo y la mediocridad se impongan, lo que aún queda de valioso en el PRI se irá a reforzar a otros partidos como el PAN o Morena. Si no cambia, lo cambian.