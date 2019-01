¿Tienes dudas de las becas AMLO para jóvenes? Aquí las respondemos

“Ahora que venía yo entrando, un joven de 24 años, abogado, me dice: ‘Tengo hasta mi cédula profesional, pero no tengo trabajo ¿Cómo le hago?”, describió el presidente

México.- Las personas que por necesidad se dedicaron al robo de combustible no han recibido la atención que por derecho les corresponde, por lo que llegó el momento de dirigir todos los esfuerzos y recursos hacia su bienestar en el marco de la ley y de la justicia social.

Durante la segunda Entrega de Programas Integrales de Desarrollo, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que las acciones para erradicar la corrupción producirán ahorros que servirán para apoyar a las personas vulneradas por la pobreza y la marginación:

“Vamos a tener presupuesto suficiente porque se va a distribuir con justicia el presupuesto que es dinero de todos, esa es la encomienda que tengo y hay millones de mexicanos apoyándonos en este propósito. No estoy solo.”

Por ello, corresponde a cada persona asumir el compromiso de evitar cualquier actividad que ponga en riesgo su vida o se encuentre al margen de la ley porque existirán verdaderas alternativas de bienestar: “Ya ahora no va a haber ninguna excusa porque el gobierno va a procurar que todos tengan trabajo y haya bienestar en nuestro país.”

Agregó que los mexicanos debemos participar de un amplio acuerdo en el que la corrupción no tiene cabida, y que el gobierno federal será ejemplo de ello: “¿Qué se decía antes? ‘Si roban los de arriba, ¿por qué nosotros no?’. ¿Qué podemos decir ahora? Que ya arriba no se roba y no lo vamos a permitir. Y no va a haber huachicoleo ni arriba ni abajo.

“Y también, ¿qué se decía? ‘Es que no tenemos otra opción, no tenemos otra alternativa más que llenar un recipiente de gasolina de 20 litros y venderlo, y con eso salir adelante’.

En virtud de que las poblaciones aledañas a los ductos son generalmente las más vulneradas por la pobreza, el gobierno de México inicia el despliegue de acciones y programas sociales enfocados en su bienestar.

El mandatario explicó que durante febrero se completará la entrega de pensiones para personas con discapacidad y adultas mayores, becas para estudiantes de todos los niveles y apoyos para productores del campo, así como créditos para mujeres y pequeños comerciantes. Todas las personas recibirán su Tarjeta del Bienestar con el apoyo correspondiente para evitar intermediarios:

“El propósito es que cada familia pobre tenga un ingreso de siete a ocho mil pesos mensuales de presupuesto con todos estos programas. Así es como vamos a enfrentar este flagelo, esta práctica inmoral, ilegal, peligrosa del huachicoleo, dando opción a la gente, dando alternativas.”

El jefe del Ejecutivo hizo énfasis en la importancia de respaldar a las y los jóvenes por la situación de vulnerabilidad en que quedaron tras décadas de indiferencia por parte del Estado: “Da tristeza, ahora que perdieron la vida en esta tragedia de Hidalgo, la mayoría jóvenes. En homicidios que se cometen, la mayoría de los que pierden la vida, jóvenes; las cárceles están llenas de jóvenes, porque no se les ha dado atención. Por eso, todos los jóvenes de Ixtlahuaca que no tengan trabajo serán contratados.”

En ese sentido, explicó que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro se encuentra listo para responder a quienes tienen entre 18 y 29 años de edad: “Ahora que venía yo entrando, un joven de 24 años, abogado, me dice: ‘Tengo hasta mi cédula profesional, pero no tengo trabajo ¿Cómo le hago?’ Le dije: Busca un despacho de abogados y dile al abogado que vas a trabajar ahí y que vas a ser becario, vas a ser aprendiz y vas a tener tres mil 600 pesos mientras estés ahí.”

Ixtlahuaca es uno de los 16 municipios del Estado de México que recibirán atención especial del Gobierno de México, por ser demarcaciones que se encuentran en el paso de los ductos de Pemex. El resto de entidades consideradas en la estrategia de combate al robo de combustible son: Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Puebla, Querétaro y Veracruz.

Con esta acción serán beneficiados un millón 688 mil 447 de habitantes con una inversión superior a 3 mil 847 millones de pesos.