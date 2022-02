Trendy.- La cantante Yuri ha destacado a lo largo de su trayectoria por su talento musical y carisma, no obstante, desde fechas recientes ha sido ampliamente criticada por comentarios de odio hacia la comunidad LGBT+ e, incluso, por discursos serofóbicos.

Es en este contexto que una antigua canción de la cantante resurgió entre las nuevas generaciones, quienes notaron que la pegajosa letra no era tan amigable como se ha presentado a lo largo de los años. Y es que Yuri se convirtió a lo largo de las décadas en parte de la cultura popular, por lo que no parecería raro que en una fiesta o reunión sonaran canciones como: El apagón.

Sin embargo, los internautas, tras analizar brevemente la letra de este clásico de la jarocha se percataron que era más perturbadora de lo que parece y que, los versos de esta melodía podrían ser completamente violentos.

La letra de la canción cuenta sobre una mujer que va caminando por la calle cuando de pronto las luces se apagan y en ese momento, alguien la agarra y la lleva a un sitio escondido.

“Iba sola por la calle cuando vino de pronto un apagón. Vale mas que yo me calle la aventura que a mí me sucedió. Me tomaron por el talle, me llevaron al cubo de un zaguán y en aquella oscura calle Ay, que me sucedió. Con el apagón, que cosas suceden”, dicen las primeras líneas.

Posteriormente, se narra que la mujer continuaba en la oscuridad y decidió no moverse, pero sintió que la otra persona comenzó a tocarla y uno de los versos resalta que la implicada se había sentido en riesgo.

“Me quede muy quietecita en aquella terrible oscuridad y una mano ligerita me palpo con confianza y libertad. Si el peligro estaba arriba, acá abajo la cosa andaba peor. Fue tan fuerte la ofensiva ¡Ay!… Que me sucedió”, continúa la canción.

Tras otras estrofas del repetido y pegajoso coro, viene uno de los momentos más oscuros de la letra, pues se mención que la mujer en cuestión logró librar el asalto sexual debido a que la luz regresó, pero se dio cuenta que el hombre en cuestión era su progenitor.

“Y sin ver al enemigo en aquella terrible oscuridad, me quitaron el abrigo, el sombrero y … ¡que barbaridad! Yo pensaba en el castigo que a aquel fresco enseguida le iba a dar, cuando encendieron las luces ¡Ay!… era mi papá”.

Ante esto, los internautas de TikTok reaccionaron y condenaron que este tipo de discursos siguieran perpetuándose y normalizándose.

“Cuando entendí esa canción hasta la borre de mis favoritas”, “Se dan cuenta como nos vendían la idea de que esto era normal”, “Justo hoy estuve recordando está canción y lo traumante que fue cuando analice lo que decía”, “Tengo 55 años viví los 80s y 90s creyendo que todo era felicidad y respeto. Ahora mi hija me comenta.. mira este vídeo de un padre que manosea a su hija. Uta y yo creyendo que mis tiempos eran más sanos que estos. Fueron buenos pero definitivamente había mucha misoginia”.

Cabe señalar que El Apagón no es un tema original de Yuri, sino un cover de una canción de 1942 que aconteció durante la Segunda Guerra Mundial. No obstante, la intérprete veracruzana la retomó para su álbum Soy Libre y en el video oficial sí hace referencia a un intento de abuso sexual.

