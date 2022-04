Trendy.- El 12 de febrero de 2022 Christian Nodal anunció en un comunicado en Instagram que había terminado su relación de noviazgo y compromiso con Belinda, luego de casi año y medio de mediática relación. El hecho causó revuelo no sólo por la disolución de la pareja, sino por el hecho de que ahora sería casi imposible que colaboraran con canciones en conjunto, tal y como lo habían anunciado casi desde el inicio de su amorío.

A los pocos días, y luego de que la intérprete de En el amor hay que perdonar también confirmara su ruptura y asegurara que “cerró el ciclo”, se dio a conocer que la pareja tenía el plan de lanzar un tema el día de San Valentín, canción de la que ya habían hablado antes e incluso ya habían cantado en alguna transmisión en sus redes sociales.

Se trata del tema Por el resto de tu vida, canción que estaba planeada para ser el himno romántico de los “Nodeli”, pero que tras la ruptura amorosa quedó enlatada, pese a que algunas versiones aseguraron que incluso ya habían grabado el video del tema que hubieran lanzado el 14 de febrero.

El rompimiento amoroso provocó que una de las colaboraciones más esperadas del año se quedara en el tintero, pues los fans de ambos incluso ya hasta conocían la letra del tema y estaban esperando con ansias su lanzamiento oficial.

Belinda y Nodal recibieron el año nuevo 2021 dando a sus seguidores una “probadita” en un livestreaming de lo que sería la canción en conjunto, cuya letra es totalmente romántica: “Ahora qué hacemos si esto va en serio. El amor solamente pasa una vez en la vida… yo lo sé, esos ojitos no saben mentir, esa boquita no sabe mentir. Dime si tienes planes, qué vas a hacer por el resto de tu vida, por el resto de tu vida”.

Aunque sí alcanzaron a lanzar la canción Si nos dejan, como tema de la telenovela del mismo nombre, los fans de los ‘Nodeli’ les pedían constantemente que lanzaran un tema inédito, mismo que los cantantes ya habían confirmado y que fue cancelado su lanzamiento a tan sólo dos días de lo programado, cuando dieron a conocer su ruptura.

Ahora, dos meses después, el mismo Christian ha dado a conocer que el tema de su autoría no quedará en el olvido, por lo que el público sí podrá conocerlo, pero ahora contará con la voz femenina de otra destacada joven de la música pop.

Durante una transmisión en vivo en su cuenta de Twitch, Christian fue abordado por un fan que le preguntó sobre el destino de la canción, a lo que el cantante de 23 años contestó que sí saldrá a la luz, pero en voz de Tini Stoessel.

“Christian, dime si va a salir Por el resto de tu vida”, leyó el ganador del Latin Grammy. “Sí va a salir, pero con Tini”, contestó brevemente el exnovio de Belinda.

La cantante y compositora argentina, intérprete de temas como Oye y Consejos de amor unirá su voz a la del nacido en Caborca, Sonora para lanzar próximamente el sencillo que se espera sea todo un éxito por tratarse de un single romántico, temática de la que Nodal se ha valido para cimentar su carrera.

Luego del breve anuncio, algunos seguidores comenzaron a cuestionar al cantante de “mariacheño” por lanzar la canción sin la colaboración de su ex prometida, a lo que Nodal contestó: “Les voy a decir una cosa de las canciones: es música al final, y yo no voy a desperdiciar un tema que sé que va a marcar en todas las personas, entonces no entiendo, o sea, entiendo su punto, pero me vale, lo siento mucho”, expresó el músico.

Al momento Tini Stoessel no ha realizado ningún comentario sobre la colaboración, aunque algunos de sus fans se lo han preguntado en redes sociales. Cabe mencionar que apenas en 2021, cuando Belinda aún estaba comprometida en matrimonio, grabó junto a la argentina y a la española Lola Índigo el tema La niña de la escuela, canción que logró buena aceptación entre el público.

Fuente: Infobae