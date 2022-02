Estados Unidos (AP).- Una persona murió y cinco resultaron heridos el sábado en una balacera en un parque de Portland, según las autoridades.

Los agentes respondieron a un aviso de disparos en el Parque Normandale en torno a las 20:00, según la policía de Porland.

Al llegar, los policías encontraron a una mujer muerta y dos hombres y otras tres mujeres fueron trasladados al hospital. En un primer momento no se conocía su estado.

