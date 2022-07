Trendy.- Con el disco “Mexicana enamorada” Ángela Aguilar ha desarrollado muchas satisfacciones, la primera de ellas es lograr que los tema que ella escribió y que salieron de lo más profundo de su corazón ahora sean coreados por las miles de personas que asisten a verla en sus conciertos, y la segunda es ser acreedora a decenas de premios por el resultado de su trabajo.

Ahora la estrella juvenil está a punto de dar a conocer el nuevo sencillo “Se disfrazó”, una canción de su autoría y en la que colaboró artísticamente con Gussy Lau, quien fue presuntamente su pareja, según unas imágenes que se filtraron en redes sociales.

A través de sus cuentas oficiales dio a conocer un clip de 30 segundos en los que muestra lo que será el video oficial de “Se disfrazó, Ángela aparece vestida como una integrante de la realeza, pues cabe recordar que es llamada la “princesa del regional mexicano”.

“Un hechizo, una historia de amor y un baile que lo cambiará todo, Ángela Aguilar ‘Se disfrazó’ muy pronto”, se puede leer en el audiovisual.

El éxito

Ángela Aguilar se presentará en la próxima entrega de Premios Juventud que se llevarán a cabo el jueves 21 de julio en Puerto Rico, además de la hija de Pepe Aguilar, los artistas de diversos géneros musicales se reunirán en el Coliseo José Miguel Agrelot.

La joven de 18 años está en la contienda para llevarse los siguientes premios: Artista femenino – On the rise”, “Mejor canción regional mexicana” por “Ahí donde me ven”, “Mejor fusión regional mexicana” por “Ella que te dio” con Jesse & Joy, “Álbum de la juventud femenino”, “Álbum, regional mexicano del año” por “Mexicana Enamorada”, “Quiero más” y “Mejor fandom”.

Fuente: El Heraldo