Tokio.- Un boxeador de Marruecos protagonizó un controvertido momento durante la competencia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por el cual fue descalificado de la justa deportiva.

El púgil Youness Baalla estaba en pleno combate contra David Nyika, de Nueva Zelanda, en la categoría de 81 a 91 kilogramos, cuando el marroquí mordió la oreja de su contrincante.

Aunque no pudo morder la oreja del boxeador, sí dejó algunas lesiones. La pareja fue separada inmediatamente mientras el neozelandés se mostraba agitado después del incidente.

El incidente ocurrió en el tercer episodio de la pelea, el cual también era el último. Después de ello, la pelea continúo para darle la victoria a Nyika, con lo cual este boxeador avanza a los cuartos de final de pesos pesados en categoría masculina.

Cabe destacar que los jueces no se dieron cuenta de lo que sucedió en el momento, por lo cual el comité organizador reveló lo que pasó después del combate, donde se determinó la descalificación de Baalla.

En un comunicado, el Comité Olímpico Internacional señaló que el marroquí tuvo una clara intención de morder la oreja de su oponente, lo cual es una “acción intolerable”, durante el encuentro. Este comportamiento antideportivo le merece la “descalificación de la justa”, de acuerdo con el organismo.

Este incidente recordó al sucedido en 1997 donde el estadounidense Mike Tyson arrancó un trozo de la oreja de su contrincante Evander Holyfield en la Arena MGM Grand Garden en Nevada.

En esa ocasión, Tyson aseguró que había actuado de esa forma debido a que estaba bajo el influjo de las drogas. En una entrevista con el medio británico The Guardian, el boxeador estadounidense afirmó que fue incorrecto lo que hizo.

“Fueron las drogas. Solo pensaba en las drogas. Yo creía que era Dios, me sentía como Dios, pero lo hecho, hecho está. Yo no pensaba en el boxeo cuando lo mordí. No me preocupaba el boxeo. Está mal lo que hice, muy mal. Me volví loco”, afirmó Mike Tyson.