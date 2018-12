Toluca ya tiene refuerzos de cara al Clausura 2019

México.-El PSV Eindhoven fiel a su costumbre apuesta por el desarrollo de futbolistas jóvenes. Este es el caso de Richard Ledezma, quien el pasado viernes firmó un contrato con el club holandés hasta el 2020.

El juvenil es originario de Phoenix, Arizona, pero sus padres son mexicanos. Nació el 6 de septiembre del 2000 y se desempeña como mediocampista.

La incipiente carrera de Ledezma ha sido en el Real Monarchs, equipo de las reservas del Real Salt Lake (club de la Major League Soccer). Su debut profesional fue apenas en abril de este año, dentro de la United Soccer League (USL).

En esta liga del futbol estadounidense, el juvenil anotó su primer gol en junio. Participó en 247 minutos, en cinco partidos de titular.

También este año el mediocampista fue llamado con la Selección de Estados Unidos Sub-20.

Ahora Ledezma se unirá al PSV Sub-19, conjunto que lo cataloga como “un mediocampista dinámico y versátil, de área a área que puede actuar como un motor para el equipo”.

I have signed my first professional contract with @psv 💪🏽thank you to all who believed in me , I can’t wait for what the future holds for me ! Thank you to my teammates , coaches, and friends that helped me accomplish this 🔴⚪️@zlebmada pic.twitter.com/gUXBTQjtX3

— Richard Ledezma (@richydezma) December 21, 2018