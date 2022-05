Trendy.- Tom Cruise visitó la Ciudad de México para la premier de su nueva película Top Gun: Maverick, la cual se estrenará en cines el próximo 21 de mayo.

La tarde de ayer, viernes, Tom Cruise se presentó en la premier en México de Top Gun: Maverick. El actor se presentó en The Ritz-Carlton para un corto saludo a la prensa y con él estuvo todo el elenco protagonista de la película, Jennifer Connelly, Monica Barbaro, Manny Jacinto, Jon Hamm y Miles Teller.

Los actores de la cinta posaron juntos y sonrientes antes de que iniciara la alfombra roja a las 17:45 horas, la cual se llevó a cabo en Plaza Parque Toreo Central para la promoción de la película. Tom Cruise aseguró: “Me siento muy feliz de estar en México”.

El actor estadounidense se presentó vestido completamente de negro y con sus gafas de aviador en la mano. Cientos de fans lo esperaban y Cruise se detuvo algunos minutos para saludar y enviar besos a quienes lo grababan desde detrás de las vallas.

This has been a long time coming. #TopGun pic.twitter.com/qlaXZRIPNt

Según compartieron los admiradores del actor que estaban presentes en el evento, Tom se mostró muy accesible.

También dio algunas palabras de agradecimiento a los presentes por recibirlo de esa forma y por la emoción que mostrar por Top Gun: Maverick. Luego de este pequeña interacción con algunos de sus fans, Cruise se dirigió hacia la prensa.

El resto del elenco también se detuvo a saludar a quienes los esperaron en la alfombra roja, algunos de los actores inclusive firmaron autógrafos a sus fanáticos, según reportaron internautas.

Además de sorprender a sus fans por la accesibilidad que mostró en todo momento de la alfombra roja, internautas en redes sociales no dejaron de enfatizar que el actor de 59 años se ve tan joven como lucía en la primera entrega de Top Gun.

The new trailer for #TopGun is here. See you at the theater. pic.twitter.com/QTdfWNeTzc