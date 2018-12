Tormenta invernal número 3 traerá heladas y chubascos en el país

México.-El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para 2019 por un monto de cinco billones 814 mil 291.7 millones de pesos, sin aumentar las tasas de los impuestos existentes ni crear nuevos.

Con 295 votos en favor y 179 en contra, los diputados avalaron en lo general y en lo particular los artículos no reservados del dictamen de la LIF propuesta por el Ejecutivo Federal e iniciaron la discusión en lo particular 13 artículos reservados y una adición.

Al fundamentar el dictamen, el secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Marco Antonio Medina Pérez, destacó que el proyecto de Ley de Ingresos de 2019 es “transparente, oportuno, responsable y prudente”.