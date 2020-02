Por Redacción.

México.-Brian Fernández, ex jugador de la Liga MX, nuevamente se ausentó de un entrenamiento del Colón de Argentina; sin embargo, el futbolista habló para aclarar lo sucedido, pues sufrió un asalto con pistola en mano. “Me robaron un reloj Rolex y después me tiraron un ladrillo en la camioneta.

"Decí que mí no me pasó nada, así que estoy tranquilo”, declaró para TyC Sports, quien relató donde fue el asalto: “fue en el barrio El Pozo, fui a buscar una chica y cuando me quise ir, me agarraron”.

Fernández explicó que fueron aficionados del Unión de Santa Fe, pues este problema se derivó gracias a un video que subió en sus redes sociales, en el que bromeó al decir “en Santa Fe mando yo”.

“Todo fue porque subí un video diciendo que en Santa Fe mando yo, pero fue un chiste para joder y se lo tomaron muy mal. Vinieron y me dijeron: '¿vos sos Brian, el que manda en Santa Fe?'. Me apuntó con una pistola en la cabeza y me sacó el reloj”.

Brian se espantó tras lo ocurrido esta mañana por lo que se dirigió al hotel, dejó su camioneta y le llamó a un amigo para que lo pudiera sacar de ese lugar.

“La verdad que me asusté un poco, porque tenía un arma. Obviamente que no es fácil estar en esa situación. No los conocía, eran hinchas de Unión. Estaban con camisetas”, declaró.

El ex jugador del Necaxa y la MLS mencionó que no hizo ninguna denuncia; en este momento se encuentra en casa de su prima, con quien decidió quedarse para sentirse tranquilo. Por la tarde, Brian aseguró que asistirá al entrenamiento del Colón.

“No hice ninguna denuncia, me vine directamente a la casa de mi prima. Le pedí que me quería quedar tranquilo acá. Cuando era la hora del entrenamiento iba a llamar al presidente para comunicarle esto. Me pudo entender, pero se están diciendo muchas cosas. Ahora a la tarde me presentó, a las 4 tengo que estar ahí.

No es que pierdo el día. Me da mucha impotencia y bronca. No puedo hacer nada que ya salgo en el diario”. Una mala relación con su padre por un equipo Respecto a la mala relación que mantiene con su padre, Brian Fernández confirmó que es un conflicto que se debe a un equipo, pues es aficionado del Unión de Santa Fe, mientras que el futbolista milita en el Colón.

“Es difícil esa situación. Es algo de familia y yo no esperaba vivir una situación así con un familiar... Que terminase de esa manera es algo muy loco y más viniendo de un padre. El problema es la camiseta”.