México.- El Instituto Nacional de Pediatría (INP) informó de un trasplante de hígado exitoso, practicado a un paciente de 13 años de edad, que presentaba un tumor hepático. La intervención quirúrgica se realizó el tres de junio, donde participó un equipo multidisciplinario de 20 especialistas.

• El hígado fue donado por una persona fallecida. Ahora, este jovencito se recupera en el INP en espera de ser dado de alta.

Alejandro Serrano Sierra, director general del Instituto Nacional de Pediatría, mencionó que el joven que recibió el trasplante de hígado evoluciona favorablemente, pero estará en vigilancia periódica.

En tanto, Esperanza Vidales, doctora Adscrita a la Unidad de Trasplantes, aseguró que el trabajo de los especialistas duró casi 10 horas, ya que la complicación fue en resecar el tumor que tenía el joven, y después colocar el nuevo hígado.

“Una cirugía que duró aproximadamente 10 horas, muy extensa, muy difícil, sobre todo, para resecar el tumor, pero para prepararlo para su nuevo hígado”.

Édgar Aldair mencionó sentirse bien, tras el trasplante de hígado:

“Yo me siento muy bien. Ahora me siento mucho mejor, porque antes me sentía muy débil y ahorita ya me siento con más fuerza”.