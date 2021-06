Ciudad de México.- El Tribunal de Cuentas español (TCU) reclama 5.4 millones de euros a 41 ex altos cargos del gobierno de Cataluña por su actividad en el extranjero en favor de un referéndum entre 2011 y 2017, la cual esta institución fiscalizadora considera irregular.

El TCU considera en su informe de 500 páginas que los viajes al extranjero, reuniones con políticos y periodistas, conferencias y debates donde se abordaba la realidad política catalana del momento y el proceso soberanista son gastos que responden a “intereses particulares” de los funcionarios en cuestión, y en consecuencia éstos habrían hecho un “uso impropio de los recursos públicos”.

Entre los principales afectados se encuentran el expresidente de la Generalitat Artur Mas y su ex consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, a quienes se les reclama a cada uno un importe de 2.8 millones de euros. El también expresidente Carles Puigdemont, exiliado en Bélgica desde 2017, deberá abonar 1.9 millones de euros.

Los líderes independentistas encarcelados por más de tres años y que fueron indultados la semana pasada por el gobierno español también se encuentran afectados por esta causa. Al exvicepresidente y líder de Esquerra Republicana Oriol Junqueras se le reclaman 1.9 millones de euros, y al exconsejero de Acción Exterior Raül Romeva hasta 2.1 millones por su actividad en el extranjero durante su mandato.

Si los acusados ​​no pueden hacer frente a la fianza en el plazo de dos semanas, se procedería al embargo de sus bienes y cuentas. En este sentido, el TCU opera en base a una presunción de culpabilidad que obliga a las personas acusadas a hacer frente a las fianzas antes de que finalice el procedimiento y se hayan agotado las vías de recurso.

El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, ha denunciado el “abuso de poder” del Tribunal, el cual busca “la venganza y la represión, porque ésta es una competencia en nuestro estatuto que también desarrollan otras comunidades autónomas”. “El estado persigue nuestra muerte política y civil, que es la ruina económica de varias personas por sus ideas”, ha dicho. “Primero te hacen pagar o te embargan, y después te juzgan”. Mas ya fue juzgado y condenado por la consulta popular del 2014, por la cual ya le embargaron la vivienda hace cuatro años.

Por su parte, la actual consejera de Acción Exterior (canciller catalana), Victòria Alsina, aseguró este martes que “es flagrante que el Tribunal de Cuentas reclame el dinero cuando no hay ninguna sentencia del Tribunal Constitucional limitando la acción exterior de la Generalitat”. “La semana pasada hubo nueve indultos, y hoy sumamos 41 represaliados”, declaró. “El Tribunal de Cuentas, que no es un tribunal, es un órgano administrativo sin las garantías procesales propias del sistema judicial. No hay separación de poderes, es una anomalía en el panorama europeo “, lamentó.