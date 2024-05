La Sala Regional del Tribunal Electoral confirmó la legalidad del registro de Mario Moreno Arcos como candidato al Senado por Guerrero

Ciudad de México, 25 de mayo de 2024 – La Sala Regional de la Cuarta Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre las solicitudes de sustituciones de candidaturas a senadurías y diputaciones federales.

La resolución, bajo el expediente SCM-RAP-35/2024, con ponencia del magistrado Luis Enrique Rivero Carrera, aborda específicamente el registro de Mario Moreno Arcos como candidato al Senado por el estado de Guerrero, postulado por Movimiento Ciudadano.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) había impugnado el acuerdo INE/CG510/2024, argumentando que el INE no cumplió con una orden previa de la Sala Regional, según el recurso de apelación SX-RAP-86/2024. Este acuerdo aprobó las solicitudes de sustituciones de diversas candidaturas, incluyendo la de Moreno Arcos. El PRI alegó que la candidatura de Moreno Arcos no cumplía con la acción afirmativa (AA) de representación de personas afromexicanas.

El Tribunal, sin embargo, determinó que la Sala Regional no había ordenado una sustitución específica de candidaturas, sino que dejó al INE la responsabilidad de analizar si existía o no vínculo de los postulantes con la comunidad afromexicana. El análisis del INE concluyó que, aunque la candidata propietaria no podía ser registrada bajo la acción afirmativa, la suplente sí cumplía con los requisitos. Movimiento Ciudadano solicitó el registro sin la acción afirmativa, lo cual, según el Tribunal, no implicaba incumplimiento de lo ordenado.

Además, el Tribunal señaló que, según los criterios del propio INE, Movimiento Ciudadano no estaba obligado a postular una candidatura afromexicana en Guerrero. El partido tenía la libertad de decidir en qué distritos y en qué posiciones de las listas realizar dichas postulaciones, cumpliendo así con las normas establecidas. En consecuencia, la Sala Regional consideró infundados los agravios presentados por el PRI y confirmó por unanimidad el acuerdo del INE.

El 15 de mayo, Mario Moreno Arcos, candidato al Senado por Movimiento Ciudadano, informó que el PRI había presentado dos nuevas impugnaciones en su contra ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estas impugnaciones cuestionaban, entre otros puntos, el cambio de adscripción de la acción afirmativa de Guerrero a Oaxaca realizado por Movimiento Ciudadano y la continuidad de la publicidad de su campaña tras una determinación previa del INE sobre su origen afrodescendiente.

Durante una sesión de la Asociación Civil Acapulco (Grupo ACA), Moreno Arcos destacó que estos intentos del PRI buscaban distraerlo y mantenerlo ocupado, pero afirmó que continuaba su campaña con fuerza. Moreno Arcos, exmiembro del PRI, consideró que las impugnaciones tenían un trasfondo personal debido a su salida del partido y su actual candidatura con Movimiento Ciudadano.