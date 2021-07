Villahermosa, Tabasco.- La secretaria de Salud, Silvia Roldán Fernández, dio a conocer que hasta el primero de agosto, la entidad se mantendría en semáforo epidemiológico color naranja, ante el comportamiento de los casos activos de COVID-19.

En entrevista radiofónica, la funcionaria estatal reiteró que el cambio del semáforo epidemiológico depende de varios indicadores, entre los que destacan el número de hospitalizados, el porcentaje de positividad, decesos entre otros.

En ese sentido, Roldán Fernández exhortó a la ciudadanía de 30 a 39 años de edad a que aproveche la aplicación de la vacuna para no poner en riesgo al resto de la población.

“Yo creo que es una oportunidad, cual es la mejor vacuna, la que hay, la que hay, ¿no? Es decir, todo el mundo dice que si el químico no está jugando con la vacuna, no, en todo el mundo se está vacunando, yo creo que sería muy triste que la gente no llegue a vacunarse, porque le tiene miedo a la vacuna” expresó.