Acapulco.- Las propuestas de Ricardo Taja Ramírez en temas de seguridad, desarrollo social y económico y agua potable fueron las más viables en el debate entre candidatos a la alcaldía de Acapulco, organizado por el IEPC de Guerrero, y le colocó como puntero en la aceptación de los internautas que observaron el intercambio de ideas.

Taja Ramírez, quien ha recorrido todo el municipio de Acapulco escuchando la demanda ciudadana y atendiendo a la sociedad civil organizada, participó activamente en el debate exhibiendo el sentir que las y los acapulqueños le han manifestado durante años de trabajo con la gente.

En materia de seguridad, Ricardo Taja planteó más equipamiento para la Secretaría de Seguridad Pública, mejores ingresos salariales, prestaciones y seguro de vida para policías municipales y sus familias, coordinación con la Federación y Estado, colocación de botones de pánico, iluminación pública y policía de género para mejorar la Seguridad Pública en Acapulco.

Recordó que, según los propios datos del gobierno federal emanado de Morena, indican que el municipio gobernado por ese mismo partido se encuentra entre los cinco más peligrosos del país lo que significa que han fracasado en su obligación de prevenir el delito como lo mandata la Constitución.

En el tema de desarrollo económico y social, Ricardo Taja promoverá el arraigo y la facilidad para las inversiones privadas, apoyar a emprendedores, realizar eventos que posicionen al puerto y rescatar el Centro de Convenciones y el Mágico Mundo Marino para incentivar los niveles de empleo.

Entre sus principales propuestas para los acapulqueños, Taja Ramírez explicó nuevamente el programa Borrón y Cuenta Nueva para quienes tengan adeudos en agua potable y predial, así como premios a los contribuyentes cumplidos. Remarcó que las estrategias se encuentran fundamentadas en las leyes fiscales vigentes, pero especialmente responde a un clamor popular de los acapulqueños que no tienen agua y solamente reciben aire en sus tuberías.

Igualmente, el abanderado de la coalición PRI-PRD adelantó que su gobierno realizará también programas de bacheo y la activación del servicio de agua potable con el rescate financiero de las plantas de tratamiento de aguas residuales, modernización del servicio de recolección de basura así como un mejoramiento integral de todos los servicios públicos atendiéndose desde el interior de las dependencias que se encuentran sin la atención del actual gobierno.

“Lo más importante es que vamos a eliminar todas esas situaciones de corrupción que actualmente persisten en aquellas dependencias donde existe el trato directo con los acapulqueños que han tenido que soportar esos malos tratos a cambio de dinero que no es ingresado a las arcas municipales”.

Indicó finalmente que en 2018 Morena pidió los votos a los ciudadanos y en 2021 debería pedir perdón a todos los ciudadanos por haberles fallado y representan el gran fracaso.

“El gran ganador de este debate son las familias de Acapulco, quien diga lo contrario sería soberbio y mezquino. Por eso hay que votar por el PRI y PRD”, concretó.

Más tarde, en entrevista manifestó que los candidatos fueron montoneros, pero se enfocó en presentar sus propuestas y reiteró que la alianza partidista que lo respalda va más allá de los partidos políticos y a pesar de esos ataques siempre estará enfocado en sus propuestas por el bien de los acapulqueños.

“Nosotros somos gente de trabajo y definitivamente vamos a recuperar el brillo de Acapulco, nosotros ya estamos arriba en las encuestas y los convocó a que juntos vayamos este 6 de junio para concretar este triunfo”.

Taja Ramírez aseguró que él si va a combatir la corrupción, manifestó que vio poca capacidad en el debate y que la candidata de Morena presentó pocas propuestas pero evidentemente no está preparada para gobernar. “Hago un llamado para que la ciudadanía aplique el voto útil, no lo desperdicien con quienes no tienen posibilidad alguna de ganar ni mucho menos para gobernar- por ello, invito a todos los acapulqueños a que, después de las elecciones del 6 de junio, nos unamos por el bien de Acapulco”.