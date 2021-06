Ciudad de México.-El día que la afición regiomontana no quería ver llegó, pues la tarde de este martes 1 de junio terminó la era del Tuca Ferretti con el conjunto de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). A pesar de que ya se había anunciado la no recontratación de Ricardo, no se había hecho el anuncio de la despedida formal por parte de la directiva.

Es así como Ricardo Tuca Ferretti dejó las instalaciones del club Tigres de manera oficial. Sinergia Deportiva dio por terminada la relación laboral que mantuvieron con Ferretti a lo largo de 11 años.

A través de un video difundido en las redes sociales del club, se observa la participaron de Alejandro Rodríguez, presidente deportivo y de Mauricio Culebro, vicepresidente. Ambos directivos agradecieron de manera formal el trabajo que realizó el entrenador y le desearon suerte en sus próximos proyectos.

El ingeniero Rodríguez fue el primero en intervenir y encabezó un discurso de despedida donde resaltó la trayectoria del entrenador de 67 años de edad.

“Queremos agradecer a Ricardo Ferretti por estos once años. Hoy se cierra formalmente un ciclo exitoso contigo, con tu cuerpo técnico y ex colaboradores, en el que siempre recordaremos lo alcanzado por ti con Tigres en la década pasada, suerte y éxito en todo lo que venga para ti”.

Por su parte, Ricardo Ferretti dijo estar orgulloso de haber colaborado con los felinos y por los logros que consiguió durante ese tiempo. También resaltó el apoyo que recibió por parte de los diferentes integrantes del club deportivo.

“Quisiera dejar remarcado el agradecimiento a don Rogelio (Zambrano), a usted ingeniero en estos 11 años que vivimos, a nuestros colaboradores que estuvieron junto con nosotros para lograr esta etapa que creo que fue muy agradable, muchísimas gracias”, fueron las palabras de Ferretti despedirse de Tigres y de toda la gente que lo apoyó.

El propio Tuca tiene conocimiento de quién será su remplazo, por lo que lanzó un comentario retador a Miguel Herrera para invitarlo a que continúe con los éxitos y supere el legado que dejó dentro de Tigres, todo por el bien de todos los que forman parte del equipo de la UANL.

“Creo que fue una buena etapa y no me queda más que desearles a ti Mauricio, a Miguel Herrera, de que sigan logrando y ojalá que puedan superar por el bien de la institución, de Sinergia, de Cemex, de los jugadores y ustedes mismos. Que tengan mucho éxito en esta nueva etapa”.

Para finalizar la despedida, intervino Mauricio Culebro y reiteró el agradecimiento al entrenador que consiguió cinco títulos de la Liga MX. Le expresó sus deseos de éxito en aquello que realice el Tuca.

Parte de la trayectoria de Ferretti destacan los títulos internacionales que consiguió ya que llevó a Tigres a sumar uno de Concachampions, subcampeonatos en Libertadores y un subcampeonato en el Mundial de Clubes.

Otro de los grandes que cambios que tendrá Tigres será en la directiva ya que más tarde se anunció que Alejandro Rodríguez dejaría su puesto en el equipo y Mauricio Culebro asumiría el cargo.

Para el Apertura 2021 el conjunto regiomontano arrancará la campaña con el Piojo Herrera como entrenador de la mano de Culebro.

Con la vista en el nuevo torneo, los felinos ya tienen preparado el debut del ex técnico americanista, para la pretemporada, Herrera enfrentará a las Chivas del Guadalajara el próximo 7 de julio, el juego se llevará a cabo en Edinburg, Texas en Estados Unidos.