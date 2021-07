Canadá.- Los turistas extranjeros que no estén vacunados contra el coronavirus (COVID-19) no ingresarán a Canadá por “bastante tiempo”, pues el Gobierno no está dispuesto a poner en peligro los avances logrados en la contención del virus, dijo el jueves el primer ministro Justin Trudeau.

A partir de esta semana, Canadá eliminó requisitos de cuarentena para ciudadanos completamente vacunados. Pero los turistas extranjeros no esenciales todavía no pueden ingresar, a pesar de la presión del perjudicado sector turístico del país, que sigue con pérdidas significativas.

En rueda de prensa, periodistas preguntaron a Justin Trudeau sobre el ingreso de extranjeros a Canadá:

“Puedo decirles ahora que eso no sucederá por bastante tiempo. El próximo paso es ver qué medidas podemos permitir para los turistas internacionales que estén completamente vacunados. Tendremos más que decir en las próximas semanas”.

Estados Unidos no tiene requisitos de vacunas para turistas

Las conversaciones sobre el levantamiento de las restricciones fronterizas con Canadá se centran en viajeros completamente vacunados, dijo Justin Trudeau; las autoridades observan tasas de vacunación, propagación de variantes y cómo lidian otros países con el COVID-19.

Alrededor del 78% de las personas de 12 años o más en Canadá han recibido al menos una dosis de la vacuna COVID-19, dijeron el jueves funcionarios de salud. Aproximadamente el 44% de las personas de 12 años o más están completamente vacunadas en ese país de Norteamérica.

Los Gobiernos de Canadá y Estados Unidos enfrentan presiones para reabrir la frontera terrestre más grande del mundo, que ha estado cerrada a viajes no esenciales desde marzo de 2020. Las restricciones actuales están vigentes, al menos, hasta el 21 de julio.