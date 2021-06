La fase de grupos de la UEFA Euro 2021, nos regaló muchas sorpresas durante estas semanas. Sin embargo, para desgracia de algunos equipos la fase de grupos llegó a su fin este miércoles 23 de julio, dejando a las Selecciones que pasaron a octavos de final.

Se espera aún más emoción para estos duelos, así como el duelo de la Eurocopa 2021 entre la Selección de Bélgica contra la Selección de Portugal. O Incluso la Selección de Inglaterra que no trae el fútbol esperado, contra la Selección Alemana que no pasa por su mejor etapa, pero ha conseguido pasar a octavos de final pese a 90 terribles minutos frente a Hungría.

Bélgica vs Portugal Italia vs Austria Francia vs Suiza Croacia vs España Suecia vs Ucrania Inglaterra vs Alemania Países bajos vs República Checa Gales vs Dinamarca

¿Cómo quedaron los partidos de octavos de final?

Sábado 26 de junio de 2021 Partido: Gales vs Dinamarca Hora: 11:00 (Centro de México) Estadio: Estadio Johan Cruyff Arena Partido: Italia vs Austria Hora: 14:00 (Centro de México) Estadio: Estadio de Wembley Domingo 27 de junio de 2021 Partido: Países Bajos vs República Checa Hora: 11:00 (Centro de México) Estadio: Puskás Arena Partido: Bélgica vs Portugal Hora: 14:00 Estadio: Estadio La Cantuja.

Lunes 28 de junio de 2021 Partido: Croacia vs España Hora: 11:00 (Centro de México) Estadio: Estadio Parken Partido: Francia vs Suiza Hora: 14:00 (Centro de México) Estadio: Estadio Bucarest Martes 29 de junio de 2021 Partido: Inglaterra vs Alemania Hora: 11:00 (Centro de México) Estadio: Estadio Wembley Partido: Suecia vs Ucrania Hora: 14:00 (Centro de México) Estadio: Estadio Glaslow.