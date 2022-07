Ucrania. AP.– Un grupo de jóvenes soldados ucranianos fuera de servicio se reunió en un centro de distribución militar para disfrutar de un raro respiro de los combates que han envuelto nuevamente su fracturado hogar en el este de Ucrania.

Mientras compartían bromas y una pizza, se podían escuchar explosiones de artillería a unos kilómetros de distancia, un recordatorio de la inminente batalla que amenaza con desarrollarse aquí en la ciudad de Slovyansk , que fue ocupada por combatientes rusos en 2014.

“Todo el mundo sabe que habrá una gran batalla en Slovyansk”, dijo uno de los soldados, cuyo nombre no pudo ser identificado por razones de seguridad.

Ahora, ocho años después de que su ciudad fuera ocupada por última vez, la guerra ha regresado. Slovyansk podría convertirse en el próximo objetivo importante en la campaña de Moscú para tomar la región de Donbas , el corazón industrial predominantemente de habla rusa de Ucrania.

El ministro de Defensa de Rusia dijo que las fuerzas armadas rusas y una milicia separatista capturaron el domingo la ciudad de Lysychansk y ahora controlan toda la provincia de Luhansk, en el este de Ucrania. Slovyansk, ubicada a 70 kilómetros (43 millas) al oeste en la provincia de Donetsk, fue objeto de ataques con cohetes el domingo que mataron a un número no especificado de personas, dijo el alcalde Vadym Lyakh.

Otro soldado entrevistado anteriormente por The Associated Press, un contador de 23 años que se unió cuando comenzó la invasión, dijo que las fuerzas ucranianas simplemente no tienen las armas para luchar contra el arsenal superior del ejército ruso que se aproxima.