Un fracaso cultural llamado Educal

México.- Educal tiene un adeudo por más de 35 millones de pesos con los editores mexicanos agrupados en la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem), reveló Carlos Anaya Rosique, por lo que preocupa la reducción de recursos a esta entidad paraestatal en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, que en el futuro será integrada al Fondo de Cultura Económica (FCE).

Según el proyecto, Educal contará el próximo año con un presupuesto de 32.1 millones de pesos, mientras que en 2018 registró 32.9 millones, con lo cual se observan fondos suficientes para paliar con el millonario adeudo.

“Esta situación me parece que es grave, porque esa deuda con los editores es por concepto de libros que Educal ya vendió y que no ha pagado, es decir, no se trata de consignaciones sino de libros ya vendidos; y me preocupa que sus recursos asignados han disminuido desde el presupuesto de 2018. Nos preocupa cómo va a resolverse esta parte con la reducción en el PEF 2019”, expresó Anaya Rosique.

Y aunque reconoció que ya tuvo un acercamiento con Paco Ignacio Taibo II, futuro director del FCE, a quien ya enteró de la situación, falta encontrar un mecanismo para realizar el pago. “Lo cierto es que hay poca negociación cuando una editorial depende de esas ventas, me refiero a las pequeñas editoriales que viven de lo que le vendieron a Educal y que hoy están en una situación muy difícil y que no pueden resistir moratorias”.

Educal es una entidad paraestatal sectorizada en la Secretaría de Cultura que cuenta con 120 librerías, la cual pertenece al gobierno federal y cuenta con la autonomía para desempeñar funciones como organismo privado y así generar utilidades propias. Taibo II anunció que la red Educal será absorbida por el FCE.

Por otro lado, Anaya Rosique manifestó que los editores también están preocupados, porque en el proyecto del PEF 2019 no aparecen las partidas presupuestales destinadas a la adquisición de libros para educación secundaria, para el programa de lectura y el programa de inglés, que sumarían cerca de dos mil 500 millones de pesos.

“Como editores estamos preocupados, pues lo relacionado con la industria editorial y la adquisición de libros para educación secundaria y el programa de lectura no aparecen mencionados en el proyecto del PEF 2019”, mientras que el programa de inglés aparece parcialmente, pero no a detalle.

“En el presupuesto sólo aparece una parte del programa de inglés, pero no aparece nada en el presupuesto de egresos, ni en la inversión secundaria ni para programa de lectura, los cuales son fundamentales para el desarrollo del país desde hace muchos años”, explicó.

Y aunque reconoció que desde el presupuesto de 2018 los recursos destinados al sector editorial se vieron mermados, “lo que preocupa es que el proyecto del PEF 2019 haya llegado al legislativo sin esos recursos definidos”.

“Lo que no se puede hacer, y eso es lo que está sucediendo, es que no se etiquetaron los recursos para estos programas, lo cual implicaría dejar a los estudiantes sin libros… y ésa no es una opción. En ese proyecto hay una omisión, por alguna razón, y creemos que eso es algo que se tiene que corregir”, apuntó.

Ante este panorama, Anaya hizo un llamado a transparentar si existen recursos o no.

¿Los editores están conformes con el proyecto del PEF 2019?, se le cuestionó. “No estamos conformes, pero estamos tratando de entenderlos. Estoy de acuerdo con Alejandra Frausto, secretaria de Cultura federal, en la reorientación del gasto. Lo cierto es que no podemos estar conformes (con el monto asignado), porque la mejor manera de salir de la violencia y de construir otro país… es a través de la cultura… No puedo estar conforme con un presupuesto de ese tamaño”, expresó.

Por último, el líder de la Caniem habló sobre los pendientes legislativos para 2019. El primero es el foro que la propia Caniem realizará el mes próximo, que podría llevar por nombre “Ecosistema del libro”.

En éste participarían desde creadores y hasta editores, para exponer los temas prioritarios de la industria del libro y proponer políticas públicas que permitan el desarrollo desde el creador hasta la comercialización del libro”.

También recordó que la Cámara de Senadores tiene pendiente las modificaciones a la Ley de Fomento a la Lectura, que quedaron atoradas hace unos meses con el cambio de legislatura. Y a esto se suma la propuesta en el Senado y en la Cámara de Diputados para establecer la tasa cero del IVA a las librerías.