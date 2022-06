Trendy.- Tras el polémico, e inolvidable, episodio que protagonizó junto a “El Escorpión Dorado” en “Ventaneando” la semana pasada, Pedrito Sola tuvo que someterse a una nueva cirugía, tal como lo había anticipado hace solo unos días, luego que el famoso conductor de espectáculos fuera ingresado hace dos semanas al hospital para ser operado de cataratas.

Tras aquella intervención, la cual generó una gran preocupación entre sus fans, el “Tío Pedrito”, como se le conocer al presentador en redes sociales, salió a poner un alto a las especulaciones en torno a su salud y aclaró el motivo por el cual tuvo que ser hospitalizado el pasado 3 de junio, ya que debía ser sometido a una operación de su ojo izquierdo para corregir una catarata.

“Me fui al hospital desde las 7:30 am para que me hicieran la operación de la catarata. Ahorita no veo bien, veo como mucha luz, ya ves que te dilatan la pupila”, declaró el conductor una vez que abandonó el hospital. Además, también adelantó que tendría que ser operado de nueva cuenta una semana después, por los mismos motivos, cirugía ambulatoria que se realizó el pasado viernes 10 de junio.

La salud de Pedrito Sola

Una vez que abandonó el hospital, tras la segunda intervención, Pedrito Sola compartió en su cuenta de Instagram un mensaje dirigido a sus seguidores, en donde informó cuál es su estado de salud tras ser intervenido de nuevo:

“Posando con mi Dr Allan Collura Merlier @oftalmologo_collura quien me acaba de devolver la luz y los colores brillantes con la operación que me realizó de cataratas en ambos ojos. Uno no sabe lo que se va perdiendo de agudeza visual gradual hasta que la situación se revierte. Hay algo que los gringos dicen de los médicos y es que tengan “bed side manners” y el Dr Collura tiene las mejores. Un hallazgo haberlo conocido”, escribió Pedro Sola.

Tras ser dado de alta, el conductor se tomará de descanso esta semana para reponerse, por lo que no lo veremos en “Ventaneando”, informó el periodista Álex Kaffie en su columna de El Heraldo de México “Sin Lisonja”:

“Aunque la operación de cataratas a la que se sometió el viernes fue exitosa, don Pedro Sola se tomará libre toda la semana para convalecer. Los amolados seremos sus seguidores, pues vamos a extrañarle en Ventaneando”, escribió Kaffie en su columna.

Fuente: El Heraldo