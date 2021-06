Guerrero.- A pesar de que hubo resultados favorables en la pasada contienda electoral, donde se ganó la gubernatura de Guerrero, esto no se vio reflejado en los ayuntamientos y diputaciones, donde bajó el número de triunfos en comparación de la elección del 2018, por lo que es importante la renovación de los órganos internos rumbo al 2024, propuso el presidente del Consejo de Morena, Luis Enrique Ríos Saucedo.

En entrevista, el también diputado local, llamó a la dirigencia nacional a emitir la convocatoria para renovar al partido e iniciar un trabajo intenso para que se corrijan todas las deficiencias que se registraron en el pasado proceso.

Hizo una recapitulación, donde recordó que en la elección del 2018, se alcanzaron 16 alcaldías, y en esta ocasión solo se sumó una más y se perdieron ayuntamientos tan importantes, como es el caso de Iguala de la Independencia.

En el tema de las diputaciones locales, afirmó que solo se alcanzaron 15, perdiéndose 3, sin embargo, se sumarán las plurinominales que entrarán por la votación que obtuvieron como partido; mientras que en caso federal se perdió la diputación 01 y la del 06 de nueva cuenta. Además hasta el momento no se sabe de alguna plurinominal, mientras en 2018 se alcanzaron 2. Y de las 7 ganadas de mayoría, en los hechos 2 son del PVEM y 1 del PT.

Los problemas del partido

Sin embargo, expresó que muchos de los problemas que se registraron fue por la burocracia interna en el partido, la falta de recursos y el abandono a los ex candidatos, la ausencia de último momento de representantes generales y de casilla y la falta de defensa legal tanto en distritos locales y en federales.

Además de una ineficiente estructura de promoción del voto, cuyos responsables estaban más preocupados en ser candidatos ellos, que en llevar las propuestas de Morena a los hogares de los guerrerenses.

Incluso se tienen quejas de lugares en donde la estructura de promoción pagada con recursos de Morena hicieron contralabor a candidatos de su propio partido.

Lo que se reflejó en que solo se ganarán a nivel estatal, las regiones de Acapulco, Costa Chica y Grande, perdiéndose la Zona Centro, Montaña y Tierra Caliente. Con un empate en la norte.

“Me parece que podríamos tener verdaderos avances, si se hubiese tenido mayor organización del partido, depender no tanto del movimiento, si no de verdaderas estructuras del partido; debemos tener órganos en los municipios, verdaderos representantes distritales en lo electoral; estamos perdiendo ya en esta etapa post electoral, espacios que sin duda ganamos pero no tenemos fortaleza en quiénes nos están representando oficialmente en los órganos electorales, porque fueron designados por dedazo y no hubo manera de que los candidatos incidieran para que hubiera gente que los defendiera, gente preparada y que fuera de su confianza”.

Por lo que reitero que es de suma importancia se renueven los órganos internos de Morena para dar buenos resultados y rumbo al movimiento social.