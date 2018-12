Va Nueva York por legalización de mariguana

Londres.-El debate sobre la salida de la Unión Europea (UE) regresará al parlamento británico a partir del 7 de enero, confirmó hoy la primera ministra de Reino Unido, Theresa May.

“Faltan menos de catorce semanas para que Reino Unido abandone la Unión Europea, y sé que muchos miembros de esta cámara están preocupados ya que tenemos que tomar una decisión pronto”, aseguró May, ante el parlamento británico a donde asistió para asegurarl a los diputados que el debate sobre el Brexit reiniciará en enero.

El voto final está programado a partir del 14 de enero. La votación fue pospuesta la semana pasada debido a que el plan de salida negociado con Bruselas iba a ser rechazado por los diputados.

La política conservadora señaló que las sesiones de debate reiniciarán la semana del 7 de enero y el voto se realizará la semana siguiente.

“Cuando se haga el voto los diputados deberán reflexionar cuidadosamente sobre el mejor interés para el país. Se que hay una gama de puntos de vista muy fuertes sobre este tema en la cámara y los respeto todos, pero no estamos aquí para expresar nuestras opiniones,” explicó.

En la última semana Theresa May pospuso el voto del Brexit, sobrevivió una moción de censura de diputados de su propio partido y acudió a Bruselas a tratar de salvar el plan de salida. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de May y de su gabinete en la Cámara de los Comunes o cámara baja no hay consenso sobre ningún tipo de acuerdo.

Algunos diputados piden un segundo referéndum, otros apoyan el plan actual negociado con Bruselas y otros más pugnan por una salida abrupta del bloque de naciones.

May señaló que “debemos honrar nuestro deber y terminar el trabajo” que inició con el referendo de 2016 y reconoció que “esto no es un acuerdo perfecto”, además su “gabinete se prepara para el escenario de abandonar la UE sin acuerdo” con los riesgos que ello implica.

Aseguró que el actual plan promete “una salida ordenada” del bloque de naciones y reiteró que “si abandonamos este acuerdo no piensen que uno nuevo surgirá milagrosamente”.

Recordó que el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker aseguró que “este es el mejor y el único acuerdo posible”.

Algunos proponen una relación comercial como Noruega o Canadá, pero May asegura que para avanzar hacia una futura relación primero tienen que aprobar la ley de retirada del bloque de naciones y su declaración política.

May acudió este lunes al parlamento a definir una fecha de votación ante la amenaza del líder del opositor Partido Laborista Jeremy Corbyn de forzar una moción de censura contra la primera ministra.

Se espera que Reino Unido abandone la Unión Europea el 29 de marzo de 2019. Sin embargo, para abandonar de manera ordenada el bloque se requiere del consenso del dividido parlamento británico que en enero tendrá que someter a votación el plan de salida negociado con Bruselas.

Notimex