Valencia tiene en la mira “Chicharito” Hernández

México.-En un comunicado, la Policía de Guernsey confirmó que la búsqueda activa del avión en el que viajaba Emiliano Sala ha sido suspendida después de peinar “1.700 millas cuadradas” durante “80 horas de vuelo por parte de tres aviones y cinco helicopteros” además de “dos botes”.

“Las posibilidades de que hayan sobrevivido en este momento son extremadamente remotas. El último avión en busca de la aeronave perdida ya ha aterrizado. Aunque ya no estamos buscando activamente, el incidente permanecerá abierto y pedimos a todos los barcos y aviones que pasen por la zona que estén alerta por si ven algún resto”, comunicó la Policía.

La búsqueda sobre el avión en el que viajaba Emiliano Sala continuó este jueves desde las 4.50 horas según informó la Guardia Costera de la Policía de Guernsey, después de que ayer las autoridades comunicara que podían suspenderse, aunque la familia del delantero argentino fue muy clara al pedir que “continúen buscándole hasta las últimas consecuencias”.

La Policía de Guernsey informa que la isla de Burhou, que no es habitable y se encuentra a más de 2 km de Alderney, ha sido registrada en su totalidad a pie y no se encontró ningún resto del avión. La decisión de continuar o no se decidirá cuando finalicen el rastreo todos los helicópteros y barcos destinados en la misma.

Lo que está claro es que mientras más tiempo pase desde que se detectó la desaparición del Piper PA 46 Malibú, el lunes sobre las 20.50 horas, hay muchas menos posibilidades de encontrar cualquier tipo de restos del avión.

La Policía continúa centrándose en rastrear los perímetros existentes entre las Islas del Canal de Burhou, las Casquets, Alderney, la costa norte de la península de Cherbourg, la costa norte de Jersey y sobre Sark.