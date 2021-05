Acapulco.- Para ser corruptos, una condición obligada es ser mentirosos, sin mentira no hay corrupción. Por eso, la candidata de Morena en Acapulco cumple con esas dos condiciones pero en abundancia.

Abelina López acaba de demostrar que es políticamente torpe, expresó una de las más penosas mentiras que se hayan dicho en una elección. En un acto de desesperación o locura, afirmó que su patética campaña de la que han desertado decenas de morenistas, va 23 puntos arriba del candidato de la alianza PRI-PRD, Ricardo Taja; un candidato que todos los días suma cientos de acapulqueños y líderes de otros partidos a su causa.

Dijo que “hay encuestas en donde me ubican 23 puntos arriba del adversario y con la suma de ustedes vamos a subir más, lo siento, lo veo, hay mucha aceptación de los ciudadanos”. Esto lo mencionó en una reunión con seguidores de Luis Walton, quien nunca le expresó su respaldo y en su lugar, envió a un grupo de personajes sin respaldo social y en el ostracismo político desde hace mucho, que además siempre han estado de ese lado.

Con el cinismo propio de los corruptos o de los ignorantes, doña Abelina le dice a su gente que va bien arriba en las encuestas, a pesar de que en Acapulco todo mundo sabe que Taja va a ganar. Es vox populi, lo dicen taxistas, turisteros, ambulantes, amas de casa, todos.

La candidata mentirijilla también asegura que no es corrupta. Que no tiene nada qué ver con el actual gobierno de Morena en Acapulco, pero ayer, en su casa de campaña hizo un acto donde estuvo el director de Saneamiento Básico, Alejandro Sotelo Urióstegui, una gente que ella puso en esa dirección, producto del tráfico de influencias y los acuerdos para solapar la corrupción de Adela Román, actual alcaldesa de Morena, en ese puerto.

¿Qué tiene que hacer un funcionario del actual gobierno presentando un programa para mejorar la dependencia y el servicio en la ciudad a una candidata, en pleno proceso electoral? ¿Por qué no se lo presentó a la actual alcaldesa con la que trabaja? Por donde se le vea, este es un delito electoral porque el tiempo del funcionario y hasta los proyectores que se usaron son recursos públicos.

El funcionario le propuso a la candidata adquirir tracto camiones con caja de piso móvil con capacidad de 45 toneladas. Le informó que el relleno sanitario tiene cinco celdas y está en proceso de construcción una sexta y en el predio donde está el relleno hay capacidad para diez celdas, para alargar su tiempo de vida. Todo esto son negocios millonarios.

Pero volviendo al tema de los 23 de puntos sobre el candidato de la alianza PRI-PRD, la candidata se pasó de lanza. Mentirle a sus seguidores sobre una supuesta ventaja que a todas luces no tiene, es faltarle el respeto a su inteligencia. Es creer que sus seguidores son unos tarados, solo por eso no vale la pena que nadie la respalde, por mentirosa y manipuladora.

En la reunión con alicaídos waltonistas que la ven sin posibilidad, dijo que “los de enfrente están desesperados en cómo levantar y están repartiendo dádivas y nosotros no lo vamos hacer porque no es mi estilo y nosotros estamos en los propuestas para mejorar Acapulco”.

Mentirosa vulgar, Abelina lanza acusaciones sin sustento, lanza chismes buscando que algunos torpes reporteros que cubren sus actividades los repitan. Como nadie tiene la mínima inteligencia de preguntar dónde están esas encuestas y quién las hizo, qué veracidad metodológica tienen, o mínimo que las muestre, ella dice 23 puntos, y asegura que los de enfrente “reparten dádivas”, pero tampoco dice de qué tipo de dádivas habla. Nada delo que afirma puede probar.

¿Entonces, cómo creer que alguien que tiene esa capacidad de mentir sin inmutarse, es honesta? ¿Cómo creerle a alguien que de la nada inventa chismes para pretender ganar pueda ser confiable? ¿Qué honestidad puede tener Abelina la mentirosa?

Pero lo peor de la candidata morenista no es que sea mentirosa, lo peor es que sea una mentirosa que así misma se pretenda engañar, pues dice: “no tengo por qué mentir, la encuesta me ubica arriba y no es mi estilo hablar de más, qué ganaría con estar mintiendo”, pero hasta este momento no muestra ninguna encuesta, ni qué empresa confiable la hizo.