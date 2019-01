Venderán sólo 10 litros de gasolina en ciudades con desabasto

México.- La Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas) confirmó el desabasto de gasolina en diversas entidades del país, por lo cual, podría limitarse la venta de combustible a diez litros por auto.

Debido a que los inventarios se encuentran en “cero” y no se está recibiendo combustible de la refinería de Salamanca, Amegas pidió, mediante un comunicado, a los empresarios gasolineros tomar medidas en beneficio de sus clientes, como dosificar la venta, como por ejemplo, con un tope de 10 litros por automóvil o lo que consideren para atender al público en el Castillo de El Salto, Jalisco y Satélite en Zapopan.

“El problema no es por las pipas de reparto de Petróleos Mexicanos (blancas), si no que no hay producto en los tanques de almacenamiento de Pemex” y resulta insuficiente el dar cumplimiento de los embarques de la estaciones de servicio, a través de pipas PR que provienen de la terminal Tapeixtles de Manzanillo, Colima”, destacó Amegas. Y, “ahora mismo estamos en espera de que se regularice el envío por poliducto, programado primero para el Diesel y después para la gasolina Magna”.

Agregó que han sostenido comunicación con Yamil Kuri Alonso, subgerente de la Zona Regional de Occidente, y analizan la posibilidad de recibir pipas PR y direccionarlas a las estaciones de servicio, como se ha realizado en eventos anteriores.

El reto que tenemos, dijo Amegas, para regularizar los niveles de inventario de cada estación de servicio depende de la puesta en marcha del suministro por poliducto y se ha preparado el personal de Pemex para trabajar los tres turnos en los días viernes, sábado y domingo de esta semana.

A su vez, Pemex informó que realiza maniobras para hacer más eficiente el traslado de combustible, “que es una situación que se ha presentado solo en algunas regiones y que el abasto quedará regularizado en corto tiempo”, reportó la petrolera a la Profeco.

El desabasto también se ha registrado en algunas localidades de Querétaro, Morelia e Hidalgo.