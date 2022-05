Noticias AP.– Una camioneta Chevrolet C-10 de 1983 es ​​el caballo de batalla del negocio de alquiler de equipos para fiestas de Argenis Ron. Lo usa para transportar sillas, carpas y mesas a reuniones en toda la capital en expansión de Venezuela.

La pintura que alguna vez fue blanca es ligeramente amarillenta y la carrocería muestra un poco de óxido, algunos golpes. El odómetro ya estaba roto cuando lo compró hace 12 años.

Y con la recuperación del negocio a medida que la pandemia parece disminuir, está recorriendo más millas y haciendo más viajes a los mecánicos, incluida una visita reciente para investigar un ruido similar a un ronquido que emana de la rueda trasera izquierda.

“Cuando los mecánicos piden piezas, el camión te las pide, tienes que comprarlas”, dijo Ron. “Uno no puede negarse porque el camión es un recurso para ganar dinero”.

Es filosófico sobre la necesidad de seguir reparando su camioneta antigua: “No es como los autos actuales que tienen una computadora y tienen muchas cosas a nivel de sistema. Yo digo que (las camionetas viejas) son confiables y más confiables porque no usan más que gasolina y agua”.

Personas como Ron mantienen cada vez más ocupados a los mecánicos de las esquinas de las calles de Caracas mientras intentan sacar un poco más de vida a los vehículos viejos en un país cuyo mercado de autos nuevos se derrumbó y donde pocos pueden darse el lujo de cambiarlos por uno mejor usado.

La industria automotriz de Venezuela produjo solo ocho camiones el año pasado, y ni un solo automóvil, según la Cámara Venezolana de Fabricantes de Productos Automotrices. En el apogeo del siglo, en 2006-2007, unos 172.000 vehículos salieron de las plantas operadas por Ford, General Motors, Toyota, Mitsubishi, Chrysler y otras.

Las importaciones no han llenado el vacío. En 2021, solo se vendieron 1.886 vehículos ligeros nuevos en Venezuela, según estimaciones de LMC Automotive, una consultora de la industria automotriz. Eso fue aproximadamente el doble del número en 2020, pero menos del 1% de lo que se vendió en 2007, cuando las ventas de vehículos livianos nuevos alcanzaron un máximo de 437,675.

Venezuela levantó la prohibición de importar autos usados ​​en 2019. Pero años de hiperinflación eliminaron a gran parte de la clase media que alguna vez pudo soñar al menos con un auto usado, dejando los salarios mensuales promedio en menos de $100. Esa inflación combinada con los controles gubernamentales destinados a sofocarla también significaba que los bancos no estaban dispuestos o no podían otorgar préstamos para automóviles.

Así que la gente se aferra a lo que tiene. Como el Nissan Sentra 1999 de Eduardo Ayala, que estaba siendo operado mecánicamente en un taller de un barrio obrero del oeste de Caracas.

“No fue que yo elegí ese auto, fue que tenía el dinero para ese auto”, dijo Ayala. “Me gustaría comprar un (Suzuki) Grand Vitara, por lo menos un 2005, (pero) también tienes que ajustarte a tu economía tanto como puedas”.

Elvis Hernández encontró el problema que había dejado a Ayala varado en la autopista un día antes: un distribuidor de encendido sin marca de un mes había fallado.

“La gran mayoría de las personas no tienen dinero para comprar un automóvil, esa es la verdad del asunto. Entonces prefieren reparar el que tienen”, dijo Hernández. A su alrededor, compañeros mecánicos trabajaban en otros autos, todos con al menos una década de antigüedad.

Las carreteras de Venezuela están llenas de vehículos de mucho kilometraje que chupan dinero, muchos de los cuales son anteriores a la transformación socialista iniciada por el difunto presidente Hugo Chávez a principios de siglo.

Un viaje matutino al trabajo, un breve viaje a la tienda de comestibles o un viaje de 14 millas a la playa implican avistamientos de autos estacionados con alguien jugando debajo del capó.

Venezuela, con una de las reservas de petróleo crudo más grandes del mundo, alguna vez tuvo la clase media más próspera de América Latina y los concesionarios de automóviles florecieron.

Pero una compleja crisis social, económica y humanitaria comenzó a mediados de la década de 2010, agravada por la caída de los precios del petróleo, las sanciones económicas de Estados Unidos al gobierno y, según los críticos, la mala gestión de la economía.

En 2020, aproximadamente nueve de cada 10 familias que alguna vez se clasificaron como clase media habían caído en las filas de los pobres, según el Banco Interamericano de Desarrollo. Según una medida, el ingreso mensual de esos hogares que alguna vez fueron de clase media cayó del equivalente de $ 830 por mes en 2012 a $ 195 en 2020.

Muchos de los espaciosos concesionarios que alguna vez los atendían todavía llevan sus logotipos, pero ahora están vacíos o albergan otros negocios. Los abiertos en la capital tienden a apuntar a la clase alta. Una concesionaria de Ferrari tiene tres autos rojos en el piso, cada uno con un costo de más de $400,000.

Algunos venezolanos recurrieron a YouTube para recibir instrucciones sobre cómo arreglar sus propios autos.

En algún lugar de Caracas hay un Honda Civic con un tubo de PVC que hace de manguera y un trozo de madera que sujeta la batería. Se descompuso en la autopista después de un fin de semana festivo, dejando varados a los cuatro pasajeros en traje de baño y obligándolos a improvisar una reparación mientras el sudor corría por sus rostros cubiertos de arena.

Otros aún pueden juntar dinero para contratar expertos de diversos grados.

Docenas de mecánicos operan a lo largo de la calle en el vecindario donde Ron, el propietario del negocio de alquiler de equipos, hizo reparar su camión. Mantienen sus herramientas bajo llave en edificios cercanos u otros escondites.

Enderson Ramírez, que se especializa en sistemas de frenos, dijo que algunas personas han pospuesto las reparaciones durante tanto tiempo que aparecen con las pastillas de freno rotas y los discos severamente dañados.

Dijo que algunos propietarios de vehículos pueden reparar los frenos traseros dañados, pero “dejan de hacer los frenos delanteros porque su presupuesto no es suficiente”, dijo. “Y, bueno, negociamos con ellos. Negociamos los costos de mano de obra porque… si él no hace el trabajo, no ganamos nada”.