Ventajas de usar tu celular como cartera móvil

Estrellas como Rihanna, Adele, Jay-Z, Pink y Cardi B rechazaron protagonizar ese espacio en solidaridad con el ex quarterback de la NFL Colin Kaepernic.

México.-La banda estadounidense Maroon 5 encabezó la actuación de medio tiempo del Super Bowl, en Atlanta, Estados Unidos, donde compartió escenario con el rapero Big Boi.

El espectáculo musical se llevó a cabo en el Mercedes-Benz Stadium en la LIII edición del Súper Tazón.

Sorprendió la intempestiva aparición de Bob Esponja, en homenaje a su creador, Stephen Hillenburg, previo a la salida del rapero Travis Scott.

Estrellas como Rihanna, Adele, Jay-Z, Pink y Cardi B rechazaron protagonizar ese espacio en solidaridad con el ex quarterback de la NFL Colin Kaepernick, quien encabezó una campaña contra la discriminación racial y la brutalidad policial hacia los afroestadounidenses.

La alineación, una de las más perdurables de la escena pop, liderada por el cantante Adam Levine, es una de las más importantes del momento, pues ha logrado tres premios Grammy y vendido más de 53 millones de materiales discográficos.

También ha vendido 48 millones de sencillos en todo el mundo y logrado certificaciones de oro y platino en más de 35 países.

Se ganó a los fanáticos y críticos por su sonido híbrido de rock y R&B que introdujeron con su álbum debut “Songs about Jane” y su disco doble platino “It won´t soon before long”.

Fue su quinto CD de estudio “V” que debutó en el número uno del Billboard´s Top 200, que contó con “singles” número uno: “Maps”, “Animals” y “Sugar”, lo que ayudó a la banda a establecer el récord de más primeros lugares de un grupo.

Las canciones de la agrupación han acumulado ocho mil 580 millones de impresiones de audiencia en todas las estaciones de radio monitoreadas, que incluyeron 1.95 millones de reproducciones de la música de Maroon 5.

Por otro lado, la estrella nominada al Grammy Travis Scott se ha establecido como fuerza líder en el mundo de la música; su tercer álbum de larga duración “Astroworld” lanzado el 3 de agosto de 2018 debutó en el número uno, en el Billboard 200.