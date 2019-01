Víctor Santana relanzará al Programa Editorial Tierra Adentro

México.- Después de la incertidumbre sobre si desaparecería el Programa Editorial Tierra Adentro, se informó que Víctor Santana sería el encargado de relanzar a la dependencia cultural, la cual estaba controlada por un grupo que a base de dedazos decidía que jóvenes amigos aparecerían tanto en la revista como en los libros.

Víctor Santana es originario de Tijuana, tiene un doctorado en filología hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid y escribió el libro de cuentos No es material para pistas de baile (2013); además era editor de Traven Fanzine.

En diciembre pasado surgió el rumor de que el programa desaparecería, a lo que los próximos encargados de la gestión cultural con el presidente Andrés Manuel López obrador respondieron que sólo estaba en preparación su relanzamiento.

Una de las primeras decisiones del relanzamiento de Tierra Adentro, bajo la tutela de la Cuarta Transformación, es que la revista ya no saldría en papel y sólo habría una versión digital para la cual aún no hay explicación de cómo funcionará y cómo recibirán propuesta de jóvenes escritores. Esta incertidumbre se traslada a la publicación de libros pues aún no hay reglas claras para presentarles una propuesta; lo que no faltan son las convocatorias de los premios FETA que se coordinan con algunos estados de la República.