VIDEO | Ocurre en Japón primer eclipse solar del año

México.- Por primera vez, la corporación industrial estatal china Norinco mostró imágenes de la versión china de la ‘madre de todas las bombas’ —mayor bomba no nuclear estadounidense GBU-43— y un vídeo de sus pruebas, informó Global Times.

Según el medio, la potencia y la fuerza destructiva de la bomba aérea china es superada solo por la nuclear.

Durante unas pruebas, Norinco lanzó la munición desde un bombardero H-6K y provocó una explosión gigantesca. El diario no especifica el lugar de los ejercicios.

China's arms industry giant NORINCO for the first time showcased a new type of massive aerial bomb, which it dubbed the Chinese version of the "Mother of All Bombs" due to its huge destruction potential that is claimed to be only second to nuclear weapons. https://t.co/Xwa470K0R5 pic.twitter.com/bWDvmfvcyk

— Global Times (@globaltimesnews) January 3, 2019