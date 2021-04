Guerrero. Opinión.- Vidulfo Rosales Sierra es un sinvergüenza, quizá puede engañar a cualquiera fuera de Guerrero, pero no aquí. Es un hecho cierto que llevó a un grupo de familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa para respaldar la candidatura de Félix Salgado, un presunto acusado de violación sexual, en un mitin en Iguala, esta acción es reprobable porque manipula a víctimas para fines políticos.

De esto se le señala, no de ninguna otra cosa. Nadie en Guerrero ha demeritado su labor de defensor de los derechos humanos, nadie ha cuestionado eso. Solo se le ha criticado por manipulador y mentiroso.

Vidulfo es como Félix Salgado, un mitómano sin remedio. Le gusta lanzar mierda a todos lados pero cuando comienza a ser cuestionado se victimiza. Ese es su mejor acto. Y eso precisamente es lo que está pasando ahora. Fue criticado por acarrear a estas personas a un mitin para respaldar a un excandidato acusado de supuesta violación. Y con esa acción perversa quedó descubierta su verdadera vocación de defensor, porque en lugar de ponerse del lado de las mujeres víctimas de abuso sexual, fue a darle respaldo al presunto victimario.

Nada tenía que hacer Vidulfo y los familiares de los desaparecidos en ese mitin político de Salgado Macedonio, pero lo hicieron deliberadamente para darle respaldo moral, para hacerlo ver como alguien diferente, para hacerlo ver como un luchador social que no es. La acción es humanamente reprobable, porque al hacer eso se descalifica a priori a las víctimas que denunciaron al llamado “Toro sin cerca”; con ese acto están diciendo que mintieron.

Eso fue lo que hizo Vidulfo Sierra y por eso fue criticado por el exgobernador Ángel Aguirre. Pero fiel a su guion, en lugar de ofrecer disculpas por pasarse de lanza y manipular un tema que no compete más a Guerrero porque está en manos de la federación, se fue a quejar falazmente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un organismo absolutamente parcial y desacreditado que emitió un ilegal exhorto a Ángel Aguirre, pues no está facultado para exhortar a particulares.

De la CNDH y su presidenta, María del Rosario Piedra, que ha deteriorado este organismo, mencionaré solo un dato de su parcialidad. Cuando recibió una queja a la que asignaron el número de expediente: CNDH/6/2020/851/OD, contra acciones que violentaron las garantías señaladas en el artículo primero constitucional y diversos relacionados, que involucran a una secretaría del gobierno de López Obrador, por suplantar las atribuciones de un tribunal, la CNDH dio una respuesta estúpida, impropia de un organismo defensor de los derechos humanos, y en lugar de atender la queja, volvió a victimizar al quejante. La respuesta de la CNDH estuvo a cargo de Edhard Sánchez Ramírez, director general de la sexta visitaduría general.

El caso es que para defender a un manipulador y mitómano como Vidulfo, la CNDH sí fue expedita, pero otra vez ineficiente y violatoria de la ley. Pues como señaló el exprocurador de Justicia de Guerrero, Iñaki Blanco, la Comisión no tiene ninguna facultad para exhortar o apercibir a particulares. Vaya ni siquiera conocen cuáles son sus facultades y eso es muy grave.

En la misma tónica está ahora Alejandro Encinas, el experredista a cargo de la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, quien expresa su solidaridad a Vidulfo Rosales Sierra por haber expuesto a familiares de las víctimas en un acto político de Félix Salgado.

Dice Encinas en un comunicado que “expresa su rechazo a cualquier expresión que pretenda cuestionar o deslegitimar la labor que desempaña (Vidulfo) en la defensa de derechos humanos en Guerrero y en el país”.

El comunicado de marras, aparte de hipócrita, atenta contra la misma libertad de expresión, pues la frase “cualquier expresión que pretenda cuestionar”, denota un abusivo autoritarismo, un abusivo uso del solo nosotros tenemos la razón, o solo nosotros podemos cuestionar y deslegitimar.

Si la Comisión de la verdad y el propio Vidulfo, no quieren ser criticados, entonces no deberían dar motivos para que lo hagan, pero pasándose de listos o suponiendo que están más allá de cualquier esfera, cometen actos que no tienen nada que ver con la exigencia de justicia que se reclama.

A Vidulfo no se le cuestiona su labor, se le cuestiona que es un sinvergüenza y un mentiroso y manipulador, eso es lo que está en cuestión y son parte de sus atributos como individuo, y como individuo social, no está exento de críticas, pues no es dios, ni la virgen de Guadalupe. Así que mejor ya dejen de hacer más grande la bola de nieve o el escupitazo para arriba.