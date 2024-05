México.- “Son unos vil calumniadores, una sola prueba y los convoco, los emplazo a que presenten pruebas (…) y tantas cosas, pero a ver y las pruebas, ¿donde están?”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al responder los señalamientos en contra de sus hijos, que hizo la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, durante el segundo debate presidencial.

“Si mis hijos están metidos en negocios ilícitos, en el Tren Maya, ¿por qué no presentan denuncias? Si yo he dicho que no acepto la corrupción de nadie, ni de mis hijos, porque nada más es calumniar con la máxima del hampa del periodismo de que cuando la calumnia cuando no mancha tizna”.

“Sí puedo hablar de mis hijos porque los conozco y no son corruptos, pero si hay pruebas, adelante, no le voy a hablar al fiscal para decirle oiga ahí se los encargo, no, pero, ¿cuáles son las pruebas? Las de este famoso calumniador especialista en montajes, llamadas telefónicas de amigos de los hijos, o examigos de Loret de Mola”.

También se quejó del origen de los señalamientos de narcogobierno o narcopresidente, incluso de narcocandidata que salió en el debate.

“Si hay diferencias que se expresen, se manifiesten, que se excedan las denuncias porque hay exageraciones y muchas calumnias en este tiempo, en el caso de lo que estamos padeciendo como gobierno, en lo que corresponde al presidente, ya saben quién, estoy enfrentando una campaña muy vulgar y desde luego calumniosa, todo esto de AMLO narcotraficante, presidente narco”, se quejó el presidente que también ha calumniado a periodistas.

“Un publicista o varios creo que del extranjero, estos vinculados a las agencias de gobiernos extranjeros no sé si de la CIA o la DEA con vínculos de grupos conservadores de México que no les gusta la transformación”, acusó sin pruebas.

López Obrador repitió que la campaña de desprestigio en contra de su gobierno surge del reportaje de Tim Golden: “que ya no he vuelto a saber de él, supe por ahí que lo habían llamado, creo que estaba cubriendo en la franja de Gaza y lo llamaron para hacer ese trabajo sucio, con información de la DEA, esto está probado porque ellos mismos hablaron que la información de la DEA y luego le siguió el New York Times”.

También acusó a la periodista Anabel Hernández de asegurar vinculación al narcotráfico, sin presentar pruebas.

En torno a las acusaciones de que detrás de esto están gobiernos de otros países, dijo que han podido enfrentar a la mafia del poder, además de “lograr que nos respeten, los que pensaban que México era una colonia de gobiernos extranjeros y que podían hacer y deshacer y violar nuestra soberanía, para poderlos enfrentar hay que tener autoridad moral. Imaginen si en efecto yo recibo maletas de dinero, no podría, no estaría aquí sencillamente y no podría enfrentarlos. Esto es aleccionador y ayuda mucho”.