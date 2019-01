“Violencia bajará cuando se rescate a los jóvenes”: Alfonso Durazo

México.- No se puede garantizar la seguridad en México, sin oportunidades para los jóvenes, afirmó Alfonso Durazo Montaño, tras la firma del convenio Jóvenes Construyendo el Futuro.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) manifestó su confianza en que el Congreso apruebe la creación de la Guardia Nacional y máximo en tres años cubrir las 266 regiones en que se ha dividido el país.

De acuerdo con Durazo Montaño, hay gran conciencia de los distintos sectores de la sociedad en cuanto a la importancia de tener un instrumento que dé capacidad al gobierno para enfrentar de manera eficaz la inseguridad.

En este sentido, confió en que en el Senado se lleven a cabo las adecuaciones para dar legalidad a la colaboración de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad “en tanto creamos la Guardia Nacional”.

El titular de la SSP dijo que se pedirá a los estados que se sumen a uno de los ejes del Gobierno federal para mejorar la seguridad del país, que es proporcionar las herramientas necesarias a los jóvenes para que se incorporen al mercado laboral.

Insistió en que si no se tiene la capacidad de generar oportunidades para jóvenes, no se pueden garantizar mejores niveles de seguridad, “así tengamos un policía en cada esquina”.

“Si no atendemos los problemas de violencia desde sus causas, nunca podremos resolverlos; si no dotamos a los jóvenes de las herramientas que les permitan decir no al delito, a la violencia, seguiremos siendo testigos de episodios trágicos”, apuntó.