“Violencia fue producto del neoliberalismo”, señala AMLO

México.- De acuerdo con los datos ubicados en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) y de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Antorcha Campesina, brazo militante del PRI, tiene permisos para operar parques vehiculares de transporte a ductos de petrolíferos y varias concesiones de franquicias para venta de gasolina de primera mano. Sólo seis de esas concesiones se dieron de manera públicas o por concurso.

Con motivo de su estrategia para acabar con el robo de combustible, el pasado 15 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a este caso. Dijo que pasó mucho tiempo después del otorgamiento de concesiones y permisos de importación, que éstos fueron desde 2014, posterior a la aprobación de la Reforma Energética.

“Y miren cuánto tiempo ha transcurrido y no hay instalaciones, bueno, hay estaciones que obtuvieron permiso para la venta de combustible y no tienen ni siquiera una pipa; hay concesionarios, acabo de estar en Guerrero, en La Montaña de Guerrero, y en todo el camino gasolinerías con pipas y con servicio. Ahí hay una organización, Antorcha Campesina, que tiene gasolinerías y sus pipas, pero no sólo ellos, en general. Estoy hablando de concesionario de una estación, de dos, y hay concesionarios nuevos que tienen hasta 400 estaciones sin una pipa que Pemex les tiene que vender el combustible”, comentó.