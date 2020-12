Guerrero. Opinión.- La mayoría, hasta los más desconocedores de la literatura, saben del mito del caballo de Troya -que se menciona de forma breve en ‘La Odisea’ del poeta griego Homero (Siglo VIII a. C.) y de forma más detallada en ‘La Eneida’, del romano Virgilio (I a. C.)-, un artilugio de madera con forma de enorme corcel, usado por soldados aqueos como una estrategia para introducirse en la ciudad fortificada de la hoy Turquía, para después asesinar a los centinelas y abrir las puertas de la muralla, permitiendo la entrada del ejército enemigo.

Cito esta epopeya para relacionarla de forma simplista con otro mito de la actualidad política guerrerense: Luis Walton, un sujeto que ha construido su carrera política a costa de su poder económico, y que ahora está encaprichado, emberrinchado (así como estuvo con el Ayuntamiento de Acapulco), con obtener la candidatura de Morena para la gubernatura de Guerrero.

Walton sabe que Morena tiene tal ventaja, que a quien postule podría ganar sin mayor dificultad, basado en la popularidad y arrastre que les heredó Andrés Manuel López Obrador.

De la figura del político tabasqueño también se quiere colgar ahora este empresario que inició su carrera pública de la mano de la familia de Miguel Alemán Valdés, presidente de México de 1946 a 1952. Miguel Alemán saqueó el patrimonio nacional, derrochó los recursos públicos y atizó la corrupción, a tal grado que aún se ve reflejada en la actualidad en las casas de playa, extensos terrenos de alta plusvalía y concesiones de gasolineras que se apropió ilegalmente en Acapulco, mismas que regaló a sus consentidos y allegados.

Walton comenzó su carrera política como priista en 1968, partido del que llegó a ser secretario general en Guerrero de 1987 a 1988, por lo que no formó parte del Frente Democrático Nacional, que impulsaron Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y muchos líderes más, tras considerar que el PRI se había alejado de los principios que le dieron origen en la Revolución, además de que también rechazaron el “dedazo” del presidente Miguel de la Madrid Hurtado en el nombramiento de Salinas de Gortari como candidato presidencial.

Fue hasta 2002 que en una de sus múltiples rabietas, Walton se enojó porque en el PRI no lo eligieron como candidato para ser alcalde de Acapulco, por eso renunció a 44 años de militancia, lapso de tiempo en los que gozó de la hegemonía priista como delegado de la Zona Federal Marítima y Terrestre, subdelegado del Consejo Nacional de Turismo, entre muchos otros cargos “machuchones” y “fifís”.

Luego, es muy conocido que compró un partido, el entonces Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano, del cual fue presidente estatal y nacional, senador, así como candidato a la diputación federal en 2003; y a la Presidencia Municipal en 2002, 2005 y 2012, hasta que logró ganar el Ayuntamiento para luego abandonar el cargo para buscar la candidatura a gobernador en 2015.

Como alcalde no cumplió y su obsesión sólo sirvió como plataforma para los mismos cuadros que hoy lo acompañan. Los allegados de Walton se han pasado de regidurías a las diputaciones y viceversa, además de algunas alcaldías, con más pena que gloria.

Ahora, como aspirante externo de un partido que no fundó, ni militó, ni concordó, ni apoyó, quiere colgarse del mismo. Miente cuando dice que se compromete a conducirse siempre apegado a la Declaración de Principios, el Estatuto y al Programa político de Morena. ¡Falso! ¿En dónde estaba en el 2018? Levantando la mano del panista Ricardo Anaya, porque pensaba que AMLO no ganaría la elección presidencial. Pero se equivocó y ahora quiere disfrazarse.

Walton no es más que un fariseo (del hebreo perushim, cuyo significado es “separatista”), como esos que hicieron oposición a las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Estas personas, según el propio hijo de Dios, eran aquellas que decían y no hacían, que ponían obras pesadas e imposibles de llevar a cuestas de los hombres, pero que ellos no usaban ni un dedo para ayudarlos, por eso les llamaba hipócritas y desde allí partió su mala fama.

Los guerrerenses están cansados de la polarización y la división. ¿Qué quiere este aspirante que está estirando tanto la liga de la “cuarta transformación”? ¿Quiere romperla? Sólo hay dos grupos de hombres en la política: los que aman y construyen o los que odian y destruyen. Luis Walton milita en el segundo. Es el caballo de Troya de la 4T en Guerrero. (@CarlosAlvarezMX. Analista político)