Este viernes trascendió la resolución de la La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS por sus siglas en inglés) contra Will Smith en consecuencia del golpe que le dio al actor y comediante, Chris Rock en la edición pasada de los Premios Oscar.

Luego de la polémica, La Academia optó por vetar al actor de los Oscar durante los próximos 10 años a partir del 8 de abril y fue la semana pasada cuando esta organización recibió y aceptó la renuncia inmediata de Smith

David Rubin, el presidente de La Academia y la consejera delegada, Dawn Hudson externaron la decisión a través de una carta: “Por un periodo de 10 años, a partir del 8 de abril, el señor Smith no podrá participar en ningún evento o programa, en persona o de forma virtual.”

En este contexto, el actor respondió a la resolución de ser vetado durante una década: “Acepto y respeto la decisión de la Academia” dijo en una breve declaración a Page Six.

La respuesta del actor se hizo pública minutos después de que La Academia diera a conocer la decisión tomada este viernes y destacara el actuar del comediante que fue golpeado por Will Smith.

“Queremos expresar nuestra profunda gratitud al Sr. Rock por mantener la compostura en circunstancias extraordinarias. También queremos agradecer a nuestros anfitriones, nominados, presentadores y ganadores por su aplomo y gracia durante nuestra transmisión” dijo la organización.

No obstante, Smith se adelantó y la semana pasada presentó su renuncia ante La Academia, esto quiere decir que no podría votar, sin embargo, aún podía ser nominado y asistir a la ceremonia de premiación.

Después del polémico momento en la premiación, el padre de Jaden Smith abordó el tema tanto en su discurso al recibir el premio por su personaje en “King Richard” y en Instagram, donde por fin se disculpó con Rock: “Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad.”

Fuente: El Heraldo