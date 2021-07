Guerrero.- El exfiscal de Guerrero, Xavier Olea tiene una “forma de operar”, una conducta, como dice la jerga ministerial: donde lo que no puede probar lo inventa, lo tergiversa y al final involucra a los medios como cuña de presión.

Este es el caso de la acusación por presunta violación contra el actor Eduardo Ojeda, quien resultó inocente ante la prueba de ADN, y por lo cual el caso fue sobreseído y declarado inocente.

Este no es la primera vez que el exfiscal Olea busca inventar culpables, cuando fue fiscal de Guerrero abrió carpetas de investigación por el presunto delito de violación con declaraciones inventadas, con informes periciales, absurdos y contradictorios, con investigaciones incompletas, como la de Félix Salgado, a quien por todos los medios quiso llevar a juicio sin justificar a fondo el por qué de una orden de aprehensión.

La Primera Sala estableció que no basta −como razón única− que el delito por el cual se ha solicitado la orden de aprehensión, sea de los que ameriten prisión preventiva oficiosa para que se libre la misma, sino que el elemento de necesidad de cautela debe de ser justificado por el fiscal, por lo que es menester que éste explique las razones que lo llevaron a solicitar tal orden, así como que ello se funde y motive por el Juez como presupuesto para su libramiento conforme al esquema antes indicado.

Ahora otra vez, el exfiscal vuelve hacer lo mismo, esta vez en la figura de su despacho que atienden sus hijos, Xavier y Alexandro Olea Trueheart. Sucede que asumieron la defensa de la actriz Daniela Berriel, quien acusó de un presunto hecho de violación al actor Eduardo Ojeda en unas circunstancias inciertas. La acusación no pasó de ser una declaración dolosa que no se pudo acreditar con pruebas fácticas y creíbles como exige la legislación.

Ilian Katz, abogado de Ojeda dijo que el actor fue puesto en libertad tras dar negativo en la prueba de ADN, una prueba científica que tiene 99 por ciento de certeza.

La prueba concluyó que los restos biológicos no coincidían con el ADN de Eduardo, pero sí indicaban que la presunta víctima había tenido relaciones sexuales con alguien.

“Esto es importantísimo, porque no tiene que continuar el juicio o no tiene por qué estar una persona en la cárcel cuando ya acreditó a todas luces que no participó; si no le vamos a creer a esta prueba, a quién le vamos a creer”, cuestionó.

El caso fue armado por el despacho de Xavier Olea con declaraciones y e indicios inciertos que no sustentan la acusación más allá de la duda razonable, por eso un Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal sobreseyó el asunto. Sin embargo, los abogados de la presunta víctima apelaron la decisión del juez.

Ilian Katz dice que la apelación es deficiente porque no justifican por qué está mal la decisión de sobreseer el asunto, sus argumentos deberán ser declarados inoperantes por deficientes, señala.

Afirma que como no pudieron acreditar el delito ni justificar la apelación ahora pretende lograr, mediante los medios, lo que no lograron impugnar en el proceso legal.

El litigante resaltó que es absurdo e “inverosímil que la presunta víctima esté haciendo malabares para perdonar a una persona (Gonzalo Peña que está en España y quien era su novio) que ella dice que sí participó en el delito”, pero que le ofrece el perdón a cambio de que declare contra Eduardo Ojeda por delito de violación. “Ahora está haciendo hasta lo imposible para traerlo de regreso a México y que declare en contra de Eduardo Ojeda”, expresó el abogado.

Señaló que éste podría proceder legalmente por el delito de falsedad de declaraciones, fraude procesal y daño a la moral, luego de ser este tipo de pruebas certeras con la que se comprobó su inocencia.