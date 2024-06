Ciudad de México.- Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata a la Presidencia por la coalición Fuerza y Corazón por México, reconoció su derrota ante Claudia Sheinbaum durante la elección 2024, y le deseó éxito en su gobierno.

En conferencia de prensa tras los resultados del Instituto Nacional Electoral (INE) que marcaron una diferencia de más de 30 puntos entre las aspirantes presidenciales, reconoció que la “tendencia no me es favorable”.

«Siempre he sido demócrata, firmememente comprometida con el respeto a la ley, así lo he demostrado como ciudadana y a todo lo largo de mi vida política, por ello reconozco que las tendencias para la elección presidencial no me favorecen y que no hay información que sugiera que esto pudiera cambiar los cómputos distritales.

Indicó que previo a su mensaje a la nación, conversó con Claudia Sheinbaum a quien felicitó por su logro y le manifestó el “dolor y violencia” que vive nuestro país.

«Hace unos minutos me comuniqué con la doctora Claudia Sheinbaum para reconocer el resultado de la elección, le dije que vi un México con mucho dolor y violencia, y desee que ella pueda resolver los graves problemas de nuestra gente», dijo.

Acompañada de los dirigentes de los partidos PAN, PRI y PRD, la candidata señaló: «reconocí el resultado porque amo a México y porque sé que si le va bien a nuestro gobierno, le va ir bien a nuestro país; sin duda, es un gran hito histórico que nuestro país vaya a tener a su primera mujer presidenta, es parte de los importantes avances que en materia de igualdad y género hemos logrado».

Por ello, advirtió que defenderá en las calles a las instituciones y a la democracia nacional.