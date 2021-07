México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer este miércoles que en una encuesta internacional de jefes de estado “el de Tepetitán (Macuspana, Tabasco), el Ya sabes quién, está en primer lugar de aprobación”, además envió un abrazo al pueblo de Haití por el lamentable asesinato del presidente Jovenel Moise.

Al presentar a la sección de Quien es quien en las mentiras de la semana, López Obrador dijo que la mentira es reaccionaria y la verdad es revolucionaria, y que los periodistas, políticos, representantes de organizaciones sociales, tienen que actuar con apego a la verdad, porque se tiene que respetar al pueblo.

“No se puede engañar al pueblo, no se debe engañar al pueblo, se tiene que actuar siempre con rectitud y no mezclar intereses económicos con el derecho a la información, no utilizar la libertad de expresión cómo negocio”, indicó.