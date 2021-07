Estados Unidos.- Entertainment Tonight dio a conocer que el universo cinematográfico de DC Comics tendrá una nueva Batichica en la figura de la actriz Leslie Grace.

La película será producida por Kristin Burr para Warner Bros., y será dirigida por los cineastas Adil El Arbi y Bilall Fallah. El estreno será por la plataforma de streaming de HBO Max.

Leslie Grace viene de participar en la película musical ‘In the Heights’ de John M. Chu, en donde interpreto a Nina Rosario y está basado en la obra de Luis Manuel Miranda.

‘Interpretar a Nina Rosario se pareció mucho a mi propia experiencia personal. Y luego llegar a interpretar a un papel como el de Nina con gente que se siente como familia, que se volvió mi familia y que es brillante, eso no ocurre todos los días. Me siento y me sentí todos los días muy bendecida’, comentó la actriz en mayo pasado.