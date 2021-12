Trendy.- Una serie de polémicas y escándalos se han desatado en México a raíz de la publicación del libro Emma y las otras señoras del narco; la obra escrita por la periodista de investigación Anabel Hernández asegura que diversas personalidades del medio del espectáculo como Ninel Conde, Serio Mayer o Galilea Montijo, mantuvieron una relación muy cercana y personal con importantes capos del crimen organizado.

Aunque muchas de las figuras públicas acusadas en el libro han salido a desmentir la información, también muchas otras han aprovechado para compartir alguna experiencia que tuvieron en las llamadas narcofiestas, pues es común que miembros del narcotráfico contraten a artistas para cantar en sus eventos privados.

Para Yahir este panorama resulta totalmente ajeno pues, en entrevista para el programa De primera mano reveló que nunca se ha visto involucrado o ha trabajado para ningún narcotraficante y que es su disquera la encargada de organizar los shows y eventos en donde se presenta.

“No me meto en ventas, trabajo con Ocesa Seitrack y es una empresa increíble, de verdad maravillosa. Yo nunca he tenido ningún problema de nada, entonces pues no. Yo voy a trabajar con gusto a todos lados, a donde me inviten”, aclaró el ex concursante de La academia.

El regreso de Yahir a los escenarios ha estado cargado de dudas e incertidumbre pues se rumoraba que no se encontraba trabajando con ninguna disquera. No obstante, el intérprete de La locura compartió que, tras dejar de trabajar con Warner Music, actualmente está firmado con la agencia de representación artística Ocesa Seitrack.

“Sí tengo disquera, dejé Warner para irme a Seitrack ahora esa es mi disquera y como no hay tanta apertura para los shows, conciertos y todo estamos esperando el disco que ya tenemos listo”, afirmó el cantante de 42 años en entrevista con medios de comunicación.

Aunque actualmente Ocesa Seitrack es la empresa encargada de manejar la carrera artística de Yahir, el cantante hizo un gran énfasis en aclarar que en ningún momento ha trabajado o participado en ninguna fiesta que se haya realizado a partir de ingresos de origen ilícito.

Fuente: Infobae