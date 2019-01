“¡Yalitza no actuó, ella así es!”: Elsa Burgos

México.- Las polémicas alrededor de Yalitza Aparicio no terminan, la protagonistas de la película Roma ha sido blanco de diversas críticas que van desde su físico, hasta por su participación el cinta de Alfonso Cuarón.

Actrices como Patricia Reyes Spíndola han manifestado que “Yalitza vive un momento fugaz y que no tiene vocación”, ahora quien se suma a esta lista es la regiomontana Elsa Burgos, ex conductora de Ellas con las Estrellas, quien opinó acerca de la oaxaqueña:

“Ahí les va mi opinión para quien me ha preguntado: Con esto no demerito el trabajo de NADIE, cada quien sabe como y con que llega a donde quiere. Pero sinceramente, díganme, les parece espectacular la actuación de Yalitza para el Óscar? ¡Ella no actuó! ¡Ella así es!, ¡Así, habla, así se conduce. Como Cleo!

Al Óscar se llega con una ACTUACIÓN que no tenga nada que ver contigo, una Monster con Charlize Theron, pero no una Yalitza siendo Yalitza. Ahí esta, ya lo escupí, sorry no me maten“.