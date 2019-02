Yalitza pide no molestar a su familia

México.- Mucho antes de que Tom Brady entrara en escena, Gisele Bündchen sostuvo un largo romance con Leonardo DiCaprio.

Oh, sí, la pareja salió durante casi cinco años antes de separarse en 2005. Aunque la decisión de alejarse de la relación fue difícil, la supermodelo finalmente revela por qué lo hizo.

“Ya no me adormecía fumar, beber y demasiado trabajo, me estaba volviendo más y más consciente de las cosas que había elegido no mirar”, compartió Gisele en el último número de PORTER. “¿Estaba haciendo un exhaustivo examen de consciencia mientras él se mantenía igual? Al final, desafortunadamente, la respuesta fue sí”.