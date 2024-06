Acapulco, Guerrero.- Yoloczin Domínguez Serna de la coalición «Sigamos Haciendo Historia» recibió su constancia de mayoría de votos como diputada federal electa del distrito 02.

La entrega se realizó en la Junta Distrital de la zona Diamante, donde el Consejo Distrital 02 del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró válida la elección en Acapulco de diputados federales.

Yoloczin ganó las votaciones con una cifra de 111 mil 974 votos, lo que la vuelve la candidata más votada del distrito 02.

“Me siento bendecida, agradecida con Dios, agradecida con mi familia, agradecida con este equipo maravilloso, y agradecida con toda la gente del distrito 02 federal y decirles que no les vamos a fallar, no tenemos derecho a fallarles, me siento sumamente bendecida de que me hayan abierto el corazón”, señaló la diputada electa luego de recibir su constancia.

La morenista añadió que seguirá con las gestiones para mejorar la condición de vida de las y las acapulqueños que confiaron y le dieron la victoria en las urnas el 2 de junio.