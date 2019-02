Yuri no criticó a Yalitza; ser cristiana le impide “destruir a la gente”

México.- De manera no oficial, el orgullo gay se ha apoderado de Disney World cada año con los llamados “gay days”. Durante el verano se pueden ver a visitantes lucir prendas alusivas al arcoíris y demostrar su amor sin prejuicios.

De hecho el año pasado el parque de diversiones comenzó a vender orejas de Mickey Mouse con los colores del arcoíris en tiendas tanto de Walt Disney World en Florida como el parque Disneyland en California, a solo semanas del mes del orgullo gay que se lleva a cabo en junio.

Según People, las coloridas orejas rayadas llevan el nombre oficial de “Rainbow Love” y son de “uso exclusivo del parque”.

Y esto no es sorprendente, si estamos hablando del lugar en el que absolutamente todos los sueños se hacen realidad.

A lo largo de su historia, la compañía de Mickey Mouse ha sido amigable en cuanto a la diversidad y lo han reflejado en varias de sus películas.

Sean Griffin escribió un libro sobre la historia gay de Disney: Tinker Belles y Evol Queens: The Walt Disney Company From The Inside Out.

En 1939, Disney ganó el Oscar al Mejor Corto Animado por Ferdinand The Bull, una película de 8 minutos sobre un toro que no se ajusta a las expectativas de masculinidad de su raza. “Todos los otros toros querían luchar en las corridas de toros en Madrid, pero Ferdinand no”, explica el autor. “Le gustaba sentarse tranquilamente bajo el alcornoque y oler flores”. Además “el toro está dibujado con pestañas largas y muchas características afeminadas, pero la caricatura no se juzga por ser tímido. No es necesariamente gay, pero definitivamente querer”.