Trendy.- Después de una larga espera, por fin llegó la nueva película de DC Comics, The Batman protagonizada por Robert Pattinson quien ha recibido muy buenos comentarios por parte de los fans quienes al principio se mostraron escépticos sobre la actuación de Pattinson, quien en su momento le dio vida al vampiro Edward Cullen en la saga de Crepúsculo.

En este contexto, la actriz Zoe Kravitz fue la encargada de interpretar a Gatúbela en esta nueva cinta la cual, ha tenido muy buenas críticas reconociendo el trabajo de los que trabajaron en el filme y es que la actriz se comprometió con el papel al grado de prepararse bastante bien para cuidar cada detalle de este icónico personaje.

La preparación

Fue en 2019 cuando se anunció quienes formarían parte del elenco de The Batman, debido a la emergencia sanitaria por Covid-19 tuvieron que detener todo durante seis meses, pero no cabe duda que lograron un buen resultado y fue gracias al trabajo previo, pues la hija de Lenny Kravitz habló en The Tonight Show con Jimmy Fallon sobre cómo preparó su personaje.

La preparación de Kravitz fue ardua, pues entrenó para su personaje con técnicas de pelea junto con yoga y capoeira para que físicamente pudiera darle mayor realismo a Gatúbela.

La actriz reveló que estudió a los gatos, específicamente aspectos como su comportamiento y aspecto físico como las uñas, pues procuró dejarlas largas y sin esmalte para que fueran lo más parecido posible a las de un felino.

También habló de que parte de la preparación fue tomar leche como un gato, pues quiso conocer a la perfección sobre estos animales por lo que también vio muchos videos de ellos peleando para entender su comportamiento.

“Lo que me interesó mucho fue el hecho de que no puedes leer sus caras del todo, lo que creo que es una razón por la que se asustan las personas, porque no puedes saber lo que van a hacer”.

Por otra parte, mencionó que en su agenda tenía un momento para convivir con los felinos que saldrían en la película para conocerlos más, la idea fue ponerlos a todos en un cuarto en donde la actriz estaría con ellos. Reveló que algo que resultó ser muy difícil fue controlar a los gatos: “Estábamos haciendo acrobacias locas y todo eso estaba bien. Pero después ¿cómo hacer que un gato se quedara en un solo lugar? era algo imposible.”

Fuente: El Heraldo