Zona arqueológica guarda petrograbados de más de 8 mil años en Nuevo León

México.- Arturo Villar Sudek, Luisito Comunica, negó tener interés en ser gobernador interino de Puebla y explicó que no fue él quien presentó su candidatura porque no le interesa la política.

“Yo me imagino que fue una broma de mis seguidores o algún periódico la invento para tener clics, o no sé, pero no es verdad, yo me enteré al mismo tiempo que toda la gente”, explicó en entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula.

El youtuber añadió que tuiteó la noticia con el texto “Espero voten por mí” para burlarse de su candidatura, pero dijo que pudo ser tomado como una confirmación por quienes no son sus seguidores.

“Yo la verdad suelo ser muy sarcástico, yo dije ‘van a entender el chiste’, mi audiencia lo entendió, pero todos los que igual y no me conocen, entendieron que es una afirmación real”, detalló.

Luisito Comunica dijo que no le interesa la política porque disfruta mucho su trabajo como youtuber y que no cambiaría su estilo de vida.

“Me divierto muchísimo haciendo mi trabajo, me gusta muchísimo. Yo lo que hago es viajar por el mundo grabando videos, ¿quién querría cambiar ese estilo de vida por la política? Yo seguiré con puro video cool, puro video chido, nada de política”, afirmó.