Zoológico ingles permite bautizar a cucaracha con nombre de tu ex

México.-Con el día de San Valentín próximo a celebrarse, un zoológico del condado inglés de Kent ha lanzado una curiosa dinámica para todas aquellas personas que sufran de corazón roto: bautizar una cucaracha con el nombre de su ex.

El Centro de Conservación Hemsley puso en marcha una iniciativa para aliviar el corazón de todas aquellas personas que pasarán el próximo 14 de febrero en soledad y con el corazón roto debido a una decepción amorosa, y es que, por solo 1 libra con 50 centavos (como 37 pesos), los despechados podrán nombrar al animal rastrero igual que ese ser que les hizo sufrir.

Just named a cockroach after my best mate's ex for £1.50!!!! Would highly recommend, giving money to charity AND making one of your friends (or yourself) laugh? What a DREAM. https://t.co/AFRUe4w88S

— Jessica (@jessvbourne) January 11, 2019